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Hassas Bir Cilde Sahip Olanların Günlük Hayatta Yaşadığı 12 Zorluk

etiket Hassas Bir Cilde Sahip Olanların Günlük Hayatta Yaşadığı 12 Zorluk

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 18:01

Ah hassas ciltliler... Cildine iyi ve doğru şekilde bakım yapmak zorunda olan hassas ciltlilerin günlük hayatta karşılaştığı o sorunlar... Doğru cilt bakımı ile bunları aşmak pek ala mümkün. Hadi gelin birlikte hassas ciltlilerin çok iyi bildiği o zorluklara bir bakalım!

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1. Ürün seçimi kabusu.

Herhangi bir kozmetik ürün kullanmadan önce uzun araştırmalar yapmak zorunda kalırlar. İçerik listelerini dikkatlice incelemek ve alerjen olabilecek maddeleri tespit etmek büyük bir zaman alır ve gerçekten bazen de sinir bozucudur. Bu sürecin kolay geçtiği hiç söylenemez ama doğru ürünü bulduğunda da her şey çözülüverir.

2. Hemen çıkan kızarıklıklar.

En ufak bir tahrişte bile ciltte kızarıklık ve iltihapların oluşması artık çok normal bir durumdur çünkü cilt bir anda tepkimeye girer. Kızarıklıklar, hassas ciltlilerin günlük rutinidir ve bir yerden sonra bu duruma alışılsa da yine de zorluk çıkartmaya devam eder.

3. Hiç geçmeyen o kuruluk.

Hassas ciltlilerin cildi genellikle kuru ve gergindir. Bu da ciltte rahatsızlık hissi yaratır ve kaşıntıya neden olur. Cildi çok iyi nemlendirmediğiniz sürece o kuruluk bir türlü geçmez. Cildi durmadan nemlendirmek gereklidir, bu da zaman içinde bir günlük rutine döner.

4. Hava değişimlerine olan ekstra duyarlılık.

Sıcak, soğuk, rüzgar gibi hava değişiklikleri hassas ciltleri olumsuz etkiler. Diğer ciltlere göre çok daha duyarlılardır, bu yüzden de hava değişimleri oldukça önemlidir. Birden soğuyan havalar, aniden çıkan rüzgarlar derken cilt kendini korumaya çalışsa da çok etkilenir...

5. Sivilce ve aknelerle mücadele.

Hassas ciltlerde sivilce ve akne oluşumu daha sık görülür. Yanlış ürün kullanımı veya stres gibi faktörler bu durumu daha da kötüleştirebildiği için ekstra dikkat etmek gerekir. Sivilce ve akneler bir numaralı düşmanlardır. Onlara özel bakım yapmak gerekir.

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6. Stres ve hormonal değişikliklerin hızlı etkisi.

Stres ve hormonal değişiklikler hassas ciltlerde kızarıklık, sivilce gibi sorunlara neden olabilir. Hatta strese girdikleri an ciltleri adeta konuşmaya başlar. O yüzden stresten uzak durmak ekstra önemlidir. Aksi taktirde sık sık cilt kendi tepkisini gösterir

7. Güneş yanığı riskine yatkınlık.

Hassas ciltler güneşin zararlı ışınlarına karşı daha hassastır. Güneş onların bir numaralı düşmanıdır. Bu nedenle güneş yanığı riski daha yüksektir ve sık sık güneş kremi sürmeleri gerekir. Güneş sadece yaz aylarında değil yılın çoğu zamanı dikkat edilmesi gereken bir şeydir.

8. Kozmetikte alerjik reaksiyon ihtimalleri.

Parfüm, renklendirici gibi maddelere karşı alerjik reaksiyonlar gösterme ihtimali oldukça fazladır. Bu yüzden kozmetik alışverişi yaparken de ürünlerin içeriklerine ekstra bakarlar. Kozmetikte bakmadan alma gibi bir şansları yoktur. Her şeye ekstra dikkat etmek şart!

9. Beslenme alışkanlıklarının cildi etkilemesi.

Bazı yiyecekler hassas ciltlerde sivilce ve kızarıklık gibi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden hassas ciltliler ne yediklerine ekstra dikkat ederler, etmek zorundadırlar da... Zaman içinde düzenli bir beslenme alışkanlığı elde edilir.

10. Dokunma hassasiyeti..

Cilde dokunmak bile zaman zaman rahatsızlık verir. Bu da cilt bakım rutininin daha dikkatli uygulanmasını gerektirir ve doğal olarak hassas ciltliler rutinde daha dikkatli davranırlar. Cilde dokunmamak günlük yasaklar arasında bile olabilir!

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11. Uyku kalitesinin cildi etkilemesi.

Yetersiz uyku, cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir ve hassas ciltlerde sorunları tetikleyebilir. Bu yüzden hassas ciltli kişilerin yeterli uykuyu alması çok önemlidir. En az 7 ile 8 saat uyumak daha canlı ve parlak bir cildin sırrıdır tabii ki!

12. Çevrenin kaçınılmaz etkisi.

Toz, polen gibi çevresel kirleticiler hassas ciltleri olumsuz olarak etkileyen unsurların başındadır. O yüzden de ekstra dikkat etmeleri gerekir ama kaçınılmazdır... O yüzden günde iki kez cilt bakımı yapılır, cilt çevresel etkenlere karşı korunmaya çalışılır.

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Begüm
Begüm
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