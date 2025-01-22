Hassas Bir Cilde Sahip Olanların Günlük Hayatta Yaşadığı 12 Zorluk
Hassas Bir Cilde Sahip Olanların Günlük Hayatta Yaşadığı 12 Zorluk
Ah hassas ciltliler... Cildine iyi ve doğru şekilde bakım yapmak zorunda olan hassas ciltlilerin günlük hayatta karşılaştığı o sorunlar... Doğru cilt bakımı ile bunları aşmak pek ala mümkün. Hadi gelin birlikte hassas ciltlilerin çok iyi bildiği o zorluklara bir bakalım!
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1. Ürün seçimi kabusu.
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2. Hemen çıkan kızarıklıklar.
3. Hiç geçmeyen o kuruluk.
4. Hava değişimlerine olan ekstra duyarlılık.
5. Sivilce ve aknelerle mücadele.
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6. Stres ve hormonal değişikliklerin hızlı etkisi.
7. Güneş yanığı riskine yatkınlık.
8. Kozmetikte alerjik reaksiyon ihtimalleri.
9. Beslenme alışkanlıklarının cildi etkilemesi.
10. Dokunma hassasiyeti..
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11. Uyku kalitesinin cildi etkilemesi.
12. Çevrenin kaçınılmaz etkisi.
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