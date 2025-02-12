onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Hangi Ünlünün Cilt Bakım Rutini Sana Uygun?

etiket Hangi Ünlünün Cilt Bakım Rutini Sana Uygun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 17:01

Kendin için bir cilt bakım rutini belirlerken mutlaka birilerinden ilham alıyorsundur. Peki, özellikle sosyal medyada cilt bakımı tüyolarıyla öne çıkan ünlü isimlerden hangisinin rutini sana uygun? Öğrenmek için hemen teste başla! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle söyle bakalım, sabah kalktığında yüzünü nasıl yıkarsın?

2. Peki cilt bakımında neyi hedefliyorsun?

3. Cilt bakım ürünlerine ne kadar para harcıyorsun?

4. Peki en fazla para harcadığın ürün hangisi?

5. Hangi ünlünün bakım rutini senin ilgini çekiyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İtiraf et! Hangisini en az bir kere yaptın?

7. Peki beslenmene ne kadar dikkat ediyorsun?

8. Spor yapıyor musun?

9. Son olarak, cildin için en son ne yaptın?

Selena Gomez'in maskelerini denemelisin!

Selena Gomez'in maskelerini denemelisin!

Tıpkı Selena gibi, sen de içten gelen güzelliğinle parlıyorsun! Cildine özenle bakarak doğal ürünler kullanmaya özen göstermelisin. Düzenli nemlendirme ve güneş koruması senin için olmazsa olmaz olmalı. Tüm bunların dışında  Selena Gomez, bal maskesi yapmayı çok seviyor. Sen de doğal maskeleri deneyerek cildinin ışıldamasını sağlayabilirsin!

Hailey Bieber gibi parlak bir cilt!

Hailey Bieber gibi parlak bir cilt!

Hailey Bieber'ın kusursuz cildi gibi, sen de bakımlı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak istiyorsun! Hailey gibi, sen de cilt bakımına büyük önem veriyorsun. Ama bakım rutinini eksiksiz bir şekilde yaparak doğru ürünler kullanmalısın. Serumlar ve göz kremleri senin vazgeçilmezlerin arasında olmalı. Her gün mutlaka güneş kremi kullanmalı ve nemlendirici uygulamayı da atlamamalısın!

Beyonce gibi eşit bit cilt tonu!

Beyonce gibi eşit bit cilt tonu!

Senin cilt bakımından en büyük beklentin eşit bir cilt tonu! Çoğu zaman makyaja ihtiyaç duymadan da parlak ve canlı bir cilde sahip olmak istiyorsun. Bakım rutinini eksiksiz uygulayarak bu görünüme ulaşabilirsin ancak beslenme düzenine de dikkat etmelisin. Sen de Beyonce gibi sebze ve beyaz et ağırlıklı beslenip aynı zamanda bol su içip spor da yaparsan cildinin böyle görünmemesi için hiçbir sebep yok! Bu arada uyku düzenine de dikkat etmeyi unutma!

Jennifer Aniston'ın zamanı durduran cildi!

Jennifer Aniston'ın zamanı durduran cildi!

Senin cilt bakımından en büyük beklentin yaşlanma belirtilerini yok etmesi! Bunun için düzenli bir rutin olmazsa olmaz fakat doğru ürünlerle! Tıpkı Jennifer Aniston gibi, sen de yaşına göre çok genç görünmeyi hedefliyorsun. Bunun için cilt tipine uygun yaşlanma karşıtı bakım ürünleri kullanırken aynı zamanda Jennifer Aniston gibi yüz yogası da yaparak kırışıklıklara meydan okuyabilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın