Hangi Ünlünün Cilt Bakım Rutini Sana Uygun?

Senin cilt bakımından en büyük beklentin eşit bir cilt tonu! Çoğu zaman makyaja ihtiyaç duymadan da parlak ve canlı bir cilde sahip olmak istiyorsun. Bakım rutinini eksiksiz uygulayarak bu görünüme ulaşabilirsin ancak beslenme düzenine de dikkat etmelisin. Sen de Beyonce gibi sebze ve beyaz et ağırlıklı beslenip aynı zamanda bol su içip spor da yaparsan cildinin böyle görünmemesi için hiçbir sebep yok! Bu arada uyku düzenine de dikkat etmeyi unutma!