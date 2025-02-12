Hangi Ünlünün Cilt Bakım Rutini Sana Uygun?
Hangi Ünlünün Cilt Bakım Rutini Sana Uygun?
Kendin için bir cilt bakım rutini belirlerken mutlaka birilerinden ilham alıyorsundur. Peki, özellikle sosyal medyada cilt bakımı tüyolarıyla öne çıkan ünlü isimlerden hangisinin rutini sana uygun? Öğrenmek için hemen teste başla! 👇
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1. Öncelikle söyle bakalım, sabah kalktığında yüzünü nasıl yıkarsın?
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2. Peki cilt bakımında neyi hedefliyorsun?
3. Cilt bakım ürünlerine ne kadar para harcıyorsun?
4. Peki en fazla para harcadığın ürün hangisi?
5. Hangi ünlünün bakım rutini senin ilgini çekiyor?
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6. İtiraf et! Hangisini en az bir kere yaptın?
7. Peki beslenmene ne kadar dikkat ediyorsun?
8. Spor yapıyor musun?
9. Son olarak, cildin için en son ne yaptın?
Selena Gomez'in maskelerini denemelisin!
Hailey Bieber gibi parlak bir cilt!
Beyonce gibi eşit bit cilt tonu!
Jennifer Aniston'ın zamanı durduran cildi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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