Hande Erçel Kalpli Öpücük Verdi, Nazlı Sabancı Prensesi Paylaştı: 18 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Kalpli Öpücük Verdi, Nazlı Sabancı Prensesi Paylaştı: 18 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Demet Akalın
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Miray Daner
Demet Özdemir
Merve Boluğur
Yasemin Tatlıses
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Sıla Türkoğlu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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