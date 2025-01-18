onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Erçel Kalpli Öpücük Verdi, Nazlı Sabancı Prensesi Paylaştı: 18 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Hande Erçel Kalpli Öpücük Verdi, Nazlı Sabancı Prensesi Paylaştı: 18 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.01.2025 - 02:36

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Akalın

Demet Akalın

Miray Daner

Miray Daner

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan

Gamze Erçel

Gamze Erçel
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Hande Erçel

Hande Erçel

Hadise

Hadise

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın