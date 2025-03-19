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Hakkında Tutuklama Kararı Bulunan Şahıs, Polis Tarafından Yakalanırken Ailesinin Paylaşımı Tepki Çekti

Hakkında Tutuklama Kararı Bulunan Şahıs, Polis Tarafından Yakalanırken Ailesinin Paylaşımı Tepki Çekti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 10:49

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Aile üyelerinden birinin tutuklanması, genellikle üzülme, endişe gibi duygusal tepkilerle karşılanır. Ancak son zamanlarda sosyal medya kullanımının artmasıyla, sıradan olaylar bile bazen alışılmadık şekilde paylaşılabiliyor. Son olarak, hakkında tutuklama kararı bulunan bir şahsın, polis tarafından yakalanma anı, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Görüntüleri buradan izleyebilirsiniz:

Paylaşımla ilgili en dikkat çeken unsur, paylaşımın altına eklenen duygusal müzik ve aile üyelerinin tutuklanma anını kameraya alarak normal bir video gibi sunmaları oldu.

Paylaşımla ilgili en dikkat çeken unsur, paylaşımın altına eklenen duygusal müzik ve aile üyelerinin tutuklanma anını kameraya alarak normal bir video gibi sunmaları oldu.

Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, birçok kullanıcı paylaşımı izlerken hayrete düştü ve çeşitli tepkilerde bulundu.

Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, birçok kullanıcı paylaşımı izlerken hayrete düştü ve çeşitli tepkilerde bulundu.

İnsanların artık özel hayatının kalmaması ve hapse girmenin sanki normal bir durummuş gibi gösterilmesi birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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garibann

kim bilir kaçıncı alınışıdır