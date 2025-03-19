Hakkında Tutuklama Kararı Bulunan Şahıs, Polis Tarafından Yakalanırken Ailesinin Paylaşımı Tepki Çekti

Aile üyelerinden birinin tutuklanması, genellikle üzülme, endişe gibi duygusal tepkilerle karşılanır. Ancak son zamanlarda sosyal medya kullanımının artmasıyla, sıradan olaylar bile bazen alışılmadık şekilde paylaşılabiliyor. Son olarak, hakkında tutuklama kararı bulunan bir şahsın, polis tarafından yakalanma anı, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.