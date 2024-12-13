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Hailey Bieber’ın Hayatımıza Kattığı 10 Güzellik Tüyosu

etiket Hailey Bieber’ın Hayatımıza Kattığı 10 Güzellik Tüyosu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 18:01

Hailey Bieber hem moda hem de güzellik dünyasında önemli etkileri olan bir ikon. Cildinin zarif ve sağlıklı görünümüne herkes hayran. Peki güzelliğinin ardındaki sırlar neler, biliyor musunuz? Bu sırları sıklıkla paylaşan Bieber bakın o mükemmel cildini nasıl güzelleştiriyor...

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1. Cilt bakımında doğallık moda!

Bu modanın sıkı takipçilerinden biri de Hailey Bieber elbette. Olabildiğince sade ve etkili bir cilt bakımı yaparak cildine çok daha iyi bakıyor. Bakım rutininde aşırı ürünler asla yok. Bunlar yerine etkili ama sınırlı ürün var. Nemlendirici, güneş kremi ve hafif serumlar... Bunlar Hailey Bieber'ın bakım rutini için yeter de artar bile!

2. Nemlendirici spreysiz cilt bakımı olmaz!

Hailey Bieber da tam böyle düşünüyor. Cildin nem dengesini korumanın artık çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden Bieber cildini gün içinde nemlendirmek için nemlendirme spreylerini kullanıyor. Bu spreyler cildinin tazelenmesini ve ferah hissetmesini sağlıyor. Parlak ve nemli bir cilt ışıl ışıl ve doğal duruyor, aynı Hailey Bieber'ın cildi gibi.

3. O incecik alınmış kaşlar artık pek moda değil.

Şimdi artık doğal kaşlar moda. Öyle şekillendirilmiş ve makineden çıkmış gibi görünen kaşları hayatımızdan çıkaralı çok oldu. Hailey Bieber da bu akımın öncülerinden diyebiliriz. Kaşlara çok az hatta hiç dokunmadan olduğu gibi bırakmak şimdilerde moda. Aşırı kaş şekillendirmesi yerine hafif bir kaş jeli kullanarak doğal ve dolgun bir görünüm sağlanabiliyor.

4. Parlak cildin sırrı, ışıltılı yüz spreyleri.

Işıltılı yüz spreylerine son zamanlarda çok sık rastlıyoruz. Hailey Bieber de bu spreyleri sık kullananlardan. Yüzüdenki ışıltı ve canlılığı bunlara borçlu belli ki. Cilde anında canlılık katan yüz spreyleri ile cilt hiç olmadığı kadar güzel ve taze görünüyor. Bieber için de bu güzellik tüyosu oldukça önemli olmalı!

5. Hafif makyaj Hailey Bieber için vazgeçilmez!

Öyle abartılı makyajların yerini şimdilerde hafif makyajlar aldı. Bieber da bu akıma uyanlardan. Hafif ve doğal yaptığı makyaj için aydınlatıcıları da çok kullanmıyor. Makyajı aslında doğal güzelliğini ortaya çıkarmak için kullanan Bieber çok fazla ürün kullanmaktan da olabildiğince uzak duruyor. Cildine ne kadar iyi bakıyor buradan belli, değil mi?

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6. Yağ kullanımı cilt bakımında şart!

Hailey Bieber, cildi için bol bol yağ kullanmayı seviyor. Cilde yağlar çok iyi geliyor, Bieber da bunu biliyor. Cildini beslemek ve nemlendirmek için yüz yağlarını tercih ediyor. Cildi yumuşatan ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturan yağlar sayesinde Hailey Bieber'ın parlak ve eşsiz bir cildi var!

7. Yeni moda, kaliteli ama hafif makyaj ürünleri kullanmak.

Lüks makyaj ürünleri kullanmak Hailey'in güzellik sırlarından biri. Lüks ürünler kullanıyor ama abartılı değil elbette. Lüks ürünleri sayesinde doğal ve zarif bir görünüme kavuşuyor. Hafif fondötenler ve doğal tonlarda kullandığı allıklar ile cildine ışıltı katarken doğallıktan uzaklaşmıyor. Sade ve kaliteli makyajı sayesinde Hailey Bieber olabiliyor zaten!

8. Güzellik tüyosu sadece ciltle olmaz elbette!

Hailey Bieber saçın görüp de hayran olmayan yoktur bizce. Güzellik tüyolarından biri de saç bakımı ile ilgili. Saçlarının sağlıklı ve parlak görünmesi için Hailey Bieber kaliteli bakım ürünleri kullanıyor. Haftada bir yaptığı derinlemesine bakımlar sayesinde saçları öyle havalı ve güzel görünüyor. Saçlarına yaptığı bakımlar ile hacimli ve doğal görünümlü o herkesin bayıldığı saçlara kavuşuyor zaten!

9. Hailey Bieber için ışıltı her şeyden önemli!

Vücudu nemlendirmenin öneminden zaten bahsettik. Bunun yanında Bieber ayrıca ışıltıya da önem veriyor. Vücuduna nemlendirici seçerken ışıltılı olan ürünlerden yana tercihini kullanıyor. Bu sayede sürekli pırıl pırıl bir cilde kavuşuyor. Hailey Bieber gibi hem nemli hem ışıl ışıl bir cildi kim istemez ki, öyle değil mi?

10. Bakımla ilgili tüyoların yanında beslenmeyle ilgili bir tüyo da var...

Hailey Bieber güzelliğini sadece dışarıdan yaptığı bakımla sağlamıyor. Bu bakımları daha etkili hale getirmek için sağlığına da dikkat ediyor. Düzenli uyku ve iyi beslenme ile cildine çok iyi bakıyor. Mesela zararlı atıştırmalıkları hayatına dahil etmiyor. Bunun yerine sağlıklı atıştırmalıklarla hem bedenine hem cildine iyi davranıyor.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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