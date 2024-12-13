Hailey Bieber’ın Hayatımıza Kattığı 10 Güzellik Tüyosu
Hailey Bieber’ın Hayatımıza Kattığı 10 Güzellik Tüyosu
Hailey Bieber hem moda hem de güzellik dünyasında önemli etkileri olan bir ikon. Cildinin zarif ve sağlıklı görünümüne herkes hayran. Peki güzelliğinin ardındaki sırlar neler, biliyor musunuz? Bu sırları sıklıkla paylaşan Bieber bakın o mükemmel cildini nasıl güzelleştiriyor...
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1. Cilt bakımında doğallık moda!
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2. Nemlendirici spreysiz cilt bakımı olmaz!
3. O incecik alınmış kaşlar artık pek moda değil.
4. Parlak cildin sırrı, ışıltılı yüz spreyleri.
5. Hafif makyaj Hailey Bieber için vazgeçilmez!
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6. Yağ kullanımı cilt bakımında şart!
7. Yeni moda, kaliteli ama hafif makyaj ürünleri kullanmak.
8. Güzellik tüyosu sadece ciltle olmaz elbette!
9. Hailey Bieber için ışıltı her şeyden önemli!
10. Bakımla ilgili tüyoların yanında beslenmeyle ilgili bir tüyo da var...
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