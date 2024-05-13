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Haftanın İlk Günü Alarak Kendini Motive Etmeni Sağlayacak Sevgi Dolu Ürün Önerileri

etiket Haftanın İlk Günü Alarak Kendini Motive Etmeni Sağlayacak Sevgi Dolu Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 20:08

Ofiste ya da çalışma masanızda eklemeler yapmak istiyorsanız, gün içinde hem gördükçe motive olacağınız, hem de dekoratif amaçlı kullanabileceğiniz biblolar, kalem tutucular, planlayıcılar ve daha verimli olup motivasyonunuzu arttırmanızı sağlayacak düzenleyiciler, bel destek minderi gibi ürünlerden bahsettiğimiz içeriği okumadan geçmemelisiniz. 

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 13.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Matt Notebook A5 Spiralli Süresiz Planlayıcı Ajanda Motivasyon Sayfalı

1. Matt Notebook A5 Spiralli Süresiz Planlayıcı Ajanda Motivasyon Sayfalı

Ay başında aylık hedefler, haftalık motivasyon sayfaları ve alışkanlık takip sayfaları ile motivasyonunuzu tavan yaptıracak planlayıcı, süresiz özelliği ile istediğiniz zaman kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmış.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

2. Bexdore Ambition Motivasyon Alıntılı Kupa

2. Bexdore Ambition Motivasyon Alıntılı Kupa

Motivasyon alıntılı 'ambition' baskılı kupa, 300 ml sıvı alabiliyor. Pazartesi sendromuyla boğuşurken sıcak bir kupa kahveye ihtiyaç duyduğunuzda elinizin ilk gideceği kupa olacak.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

3. Artline 660 Fosforlu Kalem Pastel Serisi 6 Renk Set

3. Artline 660 Fosforlu Kalem Pastel Serisi 6 Renk Set

Evde ve işyerinde kullanım ini ideal olan fosforlu kalemler, pastel renkleri ile sayfalarda cıvıl cıvıl duruyor. Dağılma ve arkaya geçme sorunu yaşamayacağınız bu kalem setini çok seveceksiniz.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

4. Better Life 5 Parça Kedi Figürlü Kalem Tutucu

4. Better Life 5 Parça Kedi Figürlü Kalem Tutucu

Gördükçe motive olacağınız kedi figürlü tutucular, kulaklık, kalem tutabiliyor. Masanıza harika bir ekleme olacağını düşündüğümüz kedi figürlü tutucu aşırı şirin görünüyor.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

5. Masa Üstü Organizen Çok Amaçlı Kutu

5. Masa Üstü Organizen Çok Amaçlı Kutu

Hem alandan tasarruf etmenizi sağlayacak, hem de masanızın üstünü şık ve kolay şekilde organize edecek olan çok amaçlı kutu, 7 bölmeye ve 2 çekmeceye sahip.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
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6. Janjonstar - Squidward Tepsili Biblo

6. Janjonstar - Squidward Tepsili Biblo

Notlarınızı, kulaklığınızı, kaleminizi, önemli eşyalarınızı tutabilecek büyüklükte olan tepsili biblo, Süngerbob kahramanlarında favorisi Squidward olanlar için ideal. Sevimli görüntüsü ile masanızda harika duracak.

Burada bulabilirsiniz.

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7. Rakle Fruitti Bardaklı Sürahi

7. Rakle Fruitti Bardaklı Sürahi

İşten kafasını kaldıramayanlar için özellikle seçtiğimiz bardaklı sürahi, şık tasarımı ile gözünüzü gönlünüzü açacak ve iş yoğunluğu arasında su içmeyi unutmamanızı sağlayacak. 700 ml sıvı kapasitesine sahip.

Burada.

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8. Nekteck Shiatsu Derin Yoğurma Masaj Yastığı

8. Nekteck Shiatsu Derin Yoğurma Masaj Yastığı

Boyun ağrısına son veriyoruz.. Masabaşı çalışanların en büyük sorunlarından biri de kronik omurga rahatsızlıkları ve geçmeyen boyun ağrısı. Çalışırken boynunuza takarak kullanabileceğiniz masaj yastığı, kullanan herkesin çok hoşuna gitmiş. 

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9. STANLEY Quencher H2.0 FlowState Paslanmaz Çelik Vakum Yalıtımlı Kapaklı ve Pipetli Bardak Su

9. STANLEY Quencher H2.0 FlowState Paslanmaz Çelik Vakum Yalıtımlı Kapaklı ve Pipetli Bardak Su

İş yoğunluğu sırasında çayınız veya kahveniz masanın bir köşesinde soğuyorsa, hem sıcak hem de soğuk kullanım için harika bir seçenek olan termosu incelemenizi öneririz. Çift duvarlı vakum yalıtımı, sızdırmaz kapağı, kolay yudumlama sağlayan pipeti ile favoriniz olacak termosun rengi de harika.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Spelt Enter Tuşu Yastık

10. Spelt Enter Tuşu Yastık

Gerginliğinizi atabileceğiniz devasa 'enter' tuşu da ofiste en sevdiğiniz eşyanız olacak... 

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11. Rakkun Shop - Şimdi Çalış Sonra Ağlarsın Bilek Destekli Mouse Pad

11. Rakkun Shop - Şimdi Çalış Sonra Ağlarsın Bilek Destekli Mouse Pad

Üzerindeki mesajı, bilek desteği ve kaliteli malzemesi ile hem motive olacaksınız, hem de seve seve kullanacaksınız. Yumuşak dokusu ile bileğinize çok iyi geleceğine eminiz.

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12. Travel Ease Ergonomik Bel Desteği Minderi

12. Travel Ease Ergonomik Bel Desteği Minderi

Omurga sağlığını düşünen her masabaşı çalışanın alması gerektiğini düşündüğümüz bel destek minderi, uzun çalışma saatlerine rağmen belinizin ağrımamasını sağlayabilir. Böylelikle saha verimli çalışmanızı ve motive olmanızı sağlayabilir.

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13. Qanye - 6'lı Hayvan Detaylı Post İt Seti

13. Qanye - 6'lı Hayvan Detaylı Post İt Seti

Kendinize motive edici notlar ve hatırlatıcılar bırakabileceğiniz post-it'ler, chinchilla, domuz, penguen, kedi ve köpek desenleri ile baktıkça sizi mutlu edecek. Kendinden yapışkanlı not kağıtları, güçlü yapışkanı sayesinde kolay kolay düşmüyor.

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