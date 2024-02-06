Hafize Gaye Erkan İstifa Etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mağdur' Etmemiş: İki Yıl Maaş Alacağı Ortaya Çıktı

'Cumhuriyet Merkez Bankası'dır adı. Cumhuriyet kurumudur. İnsanların gelip geçiciliğinin, milletin parasının değerini korumanın ise ebedi olduğunun ispatıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'a başarılar diliyoruz. Onun da gayreti ile elde edilecek neticenin ise hepimizin başarısı olacağını asla unutmuyoruz.

TCMB'nin ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesi biraz burukluk yaratsa da Ankara'da sorumluluk üstlenecek yönetici adayları için derslerle dolu.

Şunu belirtmeliyim ki... Sn. Erkan görevinden ayrılmak durumunda kaldığını beyan ederken Sn. Cumhurbaşkanımızın kararnamesinde 'görevden alınma' ifadesinin bulunması özlük hakları ile ilgili. Sn. Erkan, en az iki yıl süreyle (veya yeni bir işe başlayıncaya kadar) özlük hakkından yararlanabilecek. Bu derece kritik bir görevi üstlenen ismin, ilk günlerin şokuyla mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek. Ki devletimizin bence en doğru uygulamalarından biridir bu.'