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Hafize Gaye Erkan İstifa Etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mağdur' Etmemiş: İki Yıl Maaş Alacağı Ortaya Çıktı

Hafize Gaye Erkan İstifa Etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mağdur' Etmemiş: İki Yıl Maaş Alacağı Ortaya Çıktı

Recep Tayyip Erdoğan Hafize Gaye Erkan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 13:50 Son Güncelleme: 06.02.2024 - 14:47

Ailesi ve kendisi hakkında çıkan haberler sonrası gözlerin çevrildiği TCMB Başkanı Hafize Gaye ErkanTwitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden affını talep ettiğini duyurmuştu.  Ancak Hafize Gaye Erkan için Resmi Gazete'de 'görevden alındı' ibaresi kullanılması dikkat çekerken, kararda yer alan ifadenin ne anlama geldiği ortaya çıktı. 

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Sabah Gazetesi'nin yazarı tarafından gündeme bomba bir bilgi geldi. Gaye Erkan'ın mağduriyet yaşamaması için Cumhurbaşkanı Recepe Tayyip Erdoğan'ın böyle bir karar aldığını yazdı.

Sabah Gazetesi'nin yazarı tarafından gündeme bomba bir bilgi geldi. Gaye Erkan'ın mağduriyet yaşamaması için Cumhurbaşkanı Recepe Tayyip Erdoğan'ın böyle bir karar aldığını yazdı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini Twitter'da duyurması sonrası iki yıl maaş alacağı iddiası gündeme gelmişti. Bir kesim bu iddianın doğru olduğunu söylerken, bir grup ise iddianın asılsız olduğunu dile getirmişti. Bu iddialara Sabah Gazetesi'nin yazarı Okan Müderrisoğlu son noktayı koydu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini Twitter'da duyurması sonrası iki yıl maaş alacağı iddiası gündeme gelmişti. Bir kesim bu iddianın doğru olduğunu söylerken, bir grup ise iddianın asılsız olduğunu dile getirmişti. Bu iddialara Sabah Gazetesi'nin yazarı Okan Müderrisoğlu son noktayı koydu.

Maaş iddiasının detayları haberimizde

Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklamada 'görevden affını' isteyerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'ndan istifa ettiğini belirtti.

Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklamada 'görevden affını' isteyerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'ndan istifa ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" demişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" demişti.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Erkan’ın istifa ettiği değil görevden alındığı yazıldı.

Kararda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındığı kaydedildi. Böylece Hafize Gaye Erkan'ın iki yıl daha maaş alabileceği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin yazarı Okan Müderrisoğlu ise Hafize Gaye Erkan'ın mağduriyet yaşamaması için Resmi Gazete'de 'görevden alındı' ifadesinin kullanıldığını söyledi.

Kararda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındığı kaydedildi. Böylece Hafize Gaye Erkan'ın iki yıl daha maaş alabileceği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin yazarı Okan Müderrisoğlu ise Hafize Gaye Erkan'ın mağduriyet yaşamaması için Resmi Gazete'de 'görevden alındı' ifadesinin kullanıldığını söyledi.
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Okan Müderrisoğlu, Gaye Erkan'ın özlük haklarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de 'görevden alındı' ibaresinin kullanıldığını söyledi.

Okan Müderrisoğlu, Gaye Erkan'ın özlük haklarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de 'görevden alındı' ibaresinin kullanıldığını söyledi.

Müderrisoğlu, 'Bu derece kritik bir görevi üstlenen ismin, ilk günlerin şokuyla mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek. Ki devletimizin bence en doğru uygulamalarından biridir bu' ifadelerini kullandı.

Okan Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili kısımları şöyle:

Okan Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili kısımları şöyle:

'Cumhuriyet Merkez Bankası'dır adı. Cumhuriyet kurumudur. İnsanların gelip geçiciliğinin, milletin parasının değerini korumanın ise ebedi olduğunun ispatıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'a başarılar diliyoruz. Onun da gayreti ile elde edilecek neticenin ise hepimizin başarısı olacağını asla unutmuyoruz.

TCMB'nin ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesi biraz burukluk yaratsa da Ankara'da sorumluluk üstlenecek yönetici adayları için derslerle dolu.

Şunu belirtmeliyim ki... Sn. Erkan görevinden ayrılmak durumunda kaldığını beyan ederken Sn. Cumhurbaşkanımızın kararnamesinde 'görevden alınma' ifadesinin bulunması özlük hakları ile ilgili. Sn. Erkan, en az iki yıl süreyle (veya yeni bir işe başlayıncaya kadar) özlük hakkından yararlanabilecek. Bu derece kritik bir görevi üstlenen ismin, ilk günlerin şokuyla mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek. Ki devletimizin bence en doğru uygulamalarından biridir bu.'

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