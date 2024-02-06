Görevden Affını İstemişti: Hafize Gaye Erkan Sosyal Medya Profilini Güncelledi
Görevden Affını İstemişti: Hafize Gaye Erkan Sosyal Medya Profilini Güncelledi
Ailesi ve kendisi hakkında çıkan haberler sonrası gözlerin çevrildiği TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden affını talep ettiğini duyurmuştu. Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabında değişiklik yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa etmişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan getirildi.
Bu gelişmelerin ardından Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabında değişiklik yaptı.
Erkan, sosyal medya hesabını "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" olarak güncelledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda