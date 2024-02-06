Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Görevden Affını İstemişti: Hafize Gaye Erkan Sosyal Medya Profilini Güncelledi

Görevden Affını İstemişti: Hafize Gaye Erkan Sosyal Medya Profilini Güncelledi

Sosyal Medya Hafize Gaye Erkan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 06:31

Ailesi ve kendisi hakkında çıkan haberler sonrası gözlerin çevrildiği TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden affını talep ettiğini duyurmuştu.  Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabında değişiklik yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa etmişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa etmişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan getirildi.

Bu gelişmelerin ardından Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabında değişiklik yaptı.

Bu gelişmelerin ardından Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabında değişiklik yaptı.

Erkan, sosyal medya hesabını "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" olarak güncelledi.

Erkan, sosyal medya hesabını "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" olarak güncelledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?