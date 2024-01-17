Hacı Yakışıklı'nın Gerçekleştirlen Sınır Ötesi Harekatla İlgili Analizi Gündem Oldu: "30 km Daha İneceğiz"

Bildiğiniz üzere askerimiz Irak'ın kuzeyinde bir sınır ötesi operasyon gerçekleştiriyor. Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın bir canlı yayında bu operasyonla ilgili yaptığı analiz gündem oldu.
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Hacı Yakışıklı'nın eline aldığı çubukla bir uzman gibi analizler yaptı ve operasyonla ilgili fikirlerini sundu.
Yakışıklı'nın "Aşağı doğru 30 km daha ineceğiz. Operasyonlar kara harekatı gibi ordu yan yana dizilip yürümeyecek de ama üs bölgelerimiz genişleyecek." dediği o anlar tepki çekti.
İşte o anlar;
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yazıklar olsun, düştüğümüz hale bak.
Ülkede 20/30 tane borozan var, kanal kanal gezer sadece beyin yıkarlar, her şeyi onlar bilir, bizler ise geri zekâlılarız….