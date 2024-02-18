Güzelliğine Güzellik Katacak Şey Ne?
Güzelliğine Güzellik Katacak Şey Ne?
Güzellik her birey için farklı anlamlar taşır ve herkesin güzelliğini ifade etme şekli kendine özeldir. Bu test, senin güzellik rutinine neyin katkıda bulunabileceğini keşfetmene yardımcı olacak.
Aşağıdaki soruları cevaplayarak, güzelliğine güzellik katacak şeyi keşfetmeye hazır mısın?
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1. İlk olarak söyle bakalım; en çok hangi cilt bakım ürünlerini tercih edersin?
2. Peki makyaj yaparken hangi unsurları önemsiyorsun?
3. Saç bakımında hangi ürünleri kullanmayı tercih edersin?
4. Kaç saat uyumayı tercih edersin?
5. Hangi içecekleri daha çok tüketirsin?
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6. Hangi aktivitelerle stresini azaltırsın?
7. Hangi renkler seni daha çok motive eder?
8. Hangi besinleri daha çok tüketmeye özen gösterirsin?
9. Hangi hobi ya da aktivitelere zaman ayırırsın?
10. Peki şunu da cevapla, testi sonlandıralım; tarzını nasıl yorumlarsın?
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