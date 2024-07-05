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Güreşte U20 Avrupa Şampiyonu Olan Alperen Berber’den Bozkurt İşareti ile Kutlama

Güreşte U20 Avrupa Şampiyonu Olan Alperen Berber’den Bozkurt İşareti ile Kutlama

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 08:48

Milli Takımımızın, Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta Merih Demiral gol sevincinde Bozkurt işareti yapmıştı. Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan genç sporcu Alperen Berber de madalyayı Bozkurt işareti yaparak kutladı.

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Milli Futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya maçındaki gol sevince Bozkurt işareti yapması gündem olmuştu.

Milli Futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya maçındaki gol sevince Bozkurt işareti yapması gündem olmuştu.

Demiral’ın, gol sevinci sebebiyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Demiral’ın, gol sevinci sebebiyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Spor müsabakalarından bir Bozkurt sevinci de Sırbistan’da yapıldı.

Spor müsabakalarından bir Bozkurt sevinci de Sırbistan’da yapıldı.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonluğu’nu Bozkurt işareti yaparak kutladı.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonluğu’nu Bozkurt işareti yaparak kutladı.

İşte o anlar👇

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