Güreşte U20 Avrupa Şampiyonu Olan Alperen Berber’den Bozkurt İşareti ile Kutlama
Güreşte U20 Avrupa Şampiyonu Olan Alperen Berber’den Bozkurt İşareti ile Kutlama
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Milli Futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya maçındaki gol sevince Bozkurt işareti yapması gündem olmuştu.
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Demiral’ın, gol sevinci sebebiyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Spor müsabakalarından bir Bozkurt sevinci de Sırbistan’da yapıldı.
U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonluğu’nu Bozkurt işareti yaparak kutladı.
İşte o anlar👇
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