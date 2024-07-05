Güreşte U20 Avrupa Şampiyonu Olan Alperen Berber’den Bozkurt İşareti ile Kutlama

Milli Takımımızın, Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta Merih Demiral gol sevincinde Bozkurt işareti yapmıştı. Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan genç sporcu Alperen Berber de madalyayı Bozkurt işareti yaparak kutladı.