onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Günlük Rutinin Cildine Ne Kadar Zarar Veriyor?

etiket Günlük Rutinin Cildine Ne Kadar Zarar Veriyor?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 18:01

Gün içerisinde rutin hale getirdiğiniz davranışlar sizin fiziksel özelliklerinizi etkiler. Günlük alışkanlarınızın cildinizi nasıl etkilediğinizi anlamanız için bu test ile karşınızdayız. Gelin hep beraber günlük rutinin ile cildinizi nasıl etkilediğinize bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk sorumuz! Gün içinde yüzünüzü kaç defa yıkıyorsunuz?

2. Peki, yüzünüzü yıkarken suyun sıcaklığını ayarlar mısınız?

3. Kuru, yağlı, karma... Cilt tipinizin nasıl olduğunuzu biliyor musunuz?

4. Yüzünüzü düzenli olarak nemlendirir misiniz?

5. Güneş kremi kullanır mısınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yaptığınız makyajı temizler misiniz?

7. Yeterince su tükettiğinizi düşünüyor musunuz?

8. Son olarak yeme düzeninizden bahseder misiniz?

Cildine hiç zarar vermiyorsun!

Cildine hiç zarar vermiyorsun!

Günlük koşuşturma sırasında cildinin de etkilenebileceğini biliyorsun ve ona göre hareket ediyorsun. Gün içerisinde cildinin kirlenmesi, kuruması ve zararlı ışınlara maruz kalmasını bir kenara bırakmıyorsun. Güzelce temizleyerek nemlendiriyorsun ve zararlı ışınlara karşı korucu bir bariyer oluşturuyorsun. Ayrıca beslenme rutinin cildine renk ve canlılık katacak şekilde. Kendine ve cildine çok önem gösteriyorsun!

Cildini bazen ihmal ediyorsun!

Cildini bazen ihmal ediyorsun!

Günlük koşuşturma sırasında cildinin nasıl etkilendiğini bazen unutuyorsun. Rutinlerinin arasında cildine iyi gelecek bazı şeyler koymuşsun. Temizlemeyi ve nemlendirmeyi unutmuyorsun. Ayrıca dengeli beslenerek cildinin de dengeli bir yapıda olmasını sağlıyorsun. Cildinle biraz daha ilgilenerek nasıl bir tipi olduğunu anlayabilir, uygun olan ürünleri edinebilirsin. Biraz daha kendine yönelerek sana nelerin iyi gelebileceğini keşfet! Böylece günlük rutinin cildini olumsuz etkilemez.

Cildine zarar veren bir rutine sahipsin!

Cildine zarar veren bir rutine sahipsin!

Günlük koşuşturma sırasında kendini unutuyorsun. Cildine nelerin iyi geldiğini bilmediğin için rutinlerinin de nasıl etkilediğini anlayamıyorsun. Su içmeyi unutman ve beslenmenin düzenli olmaması cildin yapısını bozar. Bu da parlak ve canı görünümden uzaklaşmanı sağlar. Ayrıca günlük koşuşturmadan sonra cildin temizlenmesi ve gerekli ürünlerle takviyelerinin yapılması gerekir. Günlük rutinlerinin arasına bunları eklersen kendini daha iyi ve sağlıklı hissedebilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın