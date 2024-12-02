Günlük Rutinin Cildine Ne Kadar Zarar Veriyor?

Günlük koşuşturma sırasında kendini unutuyorsun. Cildine nelerin iyi geldiğini bilmediğin için rutinlerinin de nasıl etkilediğini anlayamıyorsun. Su içmeyi unutman ve beslenmenin düzenli olmaması cildin yapısını bozar. Bu da parlak ve canı görünümden uzaklaşmanı sağlar. Ayrıca günlük koşuşturmadan sonra cildin temizlenmesi ve gerekli ürünlerle takviyelerinin yapılması gerekir. Günlük rutinlerinin arasına bunları eklersen kendini daha iyi ve sağlıklı hissedebilirsin!