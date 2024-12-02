Günlük Rutinin Cildine Ne Kadar Zarar Veriyor?
Günlük Rutinin Cildine Ne Kadar Zarar Veriyor?
Gün içerisinde rutin hale getirdiğiniz davranışlar sizin fiziksel özelliklerinizi etkiler. Günlük alışkanlarınızın cildinizi nasıl etkilediğinizi anlamanız için bu test ile karşınızdayız. Gelin hep beraber günlük rutinin ile cildinizi nasıl etkilediğinize bakalım!
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1. İlk sorumuz! Gün içinde yüzünüzü kaç defa yıkıyorsunuz?
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2. Peki, yüzünüzü yıkarken suyun sıcaklığını ayarlar mısınız?
3. Kuru, yağlı, karma... Cilt tipinizin nasıl olduğunuzu biliyor musunuz?
4. Yüzünüzü düzenli olarak nemlendirir misiniz?
5. Güneş kremi kullanır mısınız?
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6. Yaptığınız makyajı temizler misiniz?
7. Yeterince su tükettiğinizi düşünüyor musunuz?
8. Son olarak yeme düzeninizden bahseder misiniz?
Cildine hiç zarar vermiyorsun!
Cildini bazen ihmal ediyorsun!
Cildine zarar veren bir rutine sahipsin!
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