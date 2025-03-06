onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Güney Kore Hava Kuvvetleri Kendi Ülkesine 'Yanlışlıkla' 8 Adet Bomba Attı: Çok Sayıda Yaralı Var!

Güney Kore Hava Kuvvetleri Kendi Ülkesine 'Yanlışlıkla' 8 Adet Bomba Attı: Çok Sayıda Yaralı Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2025 - 10:25

Güney Kore Hava Kuvvetleri, tatbikat sırasında KF-16 savaş uçağından yanlışlıkla atılan 8 adet MK-82 tipi bombanın yerleşim bölgesine isabet ettiğini duyurarak, 'Hasardan dolayı üzgünüz' açıklamasında bulundu. 15 kişinin yaralanmasına ve çok sayıda yapıda hasar oluşmasına neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla 8 bombanın atıldığı kazada detaylar netleşiyor.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla 8 bombanın atıldığı kazada detaylar netleşiyor.

Güney Kore savaş uçaklarının yapılan tatbikat sırasında bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba atmasıyla meydana gelen kazada yaralı sayısı 15'e yükseldi.

Askeri yetkililer ve itfaiye yetkilileri kazaya 2 adet KF-16 savaş uçağının neden olduğunu belirtirken, yaralı sayısının ise 15'e yükseldiği aktardı.

Askeri yetkililer ve itfaiye yetkilileri kazaya 2 adet KF-16 savaş uçağının neden olduğunu belirtirken, yaralı sayısının ise 15'e yükseldiği aktardı.

Yetkililer yaralıların arasında 2 asker ve 2 yabancı uyruklunun da bulunduğunu, hiçbir yaralının hayati tehlikesinin olmadığını, ancak yaralı sayısının artabileceğini vurguladı.

Bölgedeki yaklaşık 50 sakin bir belediye binasına tahliye edilirken, 1 kilise ve 7 binanın da hasar gördüğü öğrenildi.

Yerleşim yerine 8 bomba düştü!

Yerleşim yerine 8 bomba düştü!

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan ilk açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, 'Bugün saat 10.04 civarında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür' ifadeleri kullanılmıştı. 'Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz' denilen açıklamada, 'Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız' ifadelerine yer verilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın