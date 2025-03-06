Güney Kore Hava Kuvvetleri Kendi Ülkesine 'Yanlışlıkla' 8 Adet Bomba Attı: Çok Sayıda Yaralı Var!
Güney Kore Hava Kuvvetleri Kendi Ülkesine 'Yanlışlıkla' 8 Adet Bomba Attı: Çok Sayıda Yaralı Var!
Güney Kore Hava Kuvvetleri, tatbikat sırasında KF-16 savaş uçağından yanlışlıkla atılan 8 adet MK-82 tipi bombanın yerleşim bölgesine isabet ettiğini duyurarak, 'Hasardan dolayı üzgünüz' açıklamasında bulundu. 15 kişinin yaralanmasına ve çok sayıda yapıda hasar oluşmasına neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla 8 bombanın atıldığı kazada detaylar netleşiyor.
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Askeri yetkililer ve itfaiye yetkilileri kazaya 2 adet KF-16 savaş uçağının neden olduğunu belirtirken, yaralı sayısının ise 15'e yükseldiği aktardı.
Yerleşim yerine 8 bomba düştü!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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