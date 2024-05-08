Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Gündelik Kombinlerinizde Midi Elbiseler Tercih Etmeyi Seviyorsanız Bu 12 Parça Tam Size Göre!

etiket Gündelik Kombinlerinizde Midi Elbiseler Tercih Etmeyi Seviyorsanız Bu 12 Parça Tam Size Göre!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 10:01

Midi boy elbiseler, hem kullanı rahatlığı hem de şıklığı ile en çok sevilen ve tercih edilen modellerden. Siz de kombinlerinizde midi elbiselere yer vermeyi seviyorsanız, içeriğimizde sizler için İpekyol, Dilvin, DeFacto, Fabrika gibi markaların en güzel yazlık midi boy elbiselerine yer verdik.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 07.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. DeFacto A Kesim Polo Yaka Kloş Triko Maxi Elbise

1. DeFacto A Kesim Polo Yaka Kloş Triko Maxi Elbise

Şık ve modern görünümü birleştiren kloş model triko elbise, 2024 trendi örgü görünümlü kıyafetleri gardırobuna eklemek isteyenler için ideal. Kaliteli kumaşı ile kullananların çok sevdiği elbise şu anda %10 indirimle 799 TL yerine 719 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

2. DeFacto Hakim Yaka Twill Midi Kısa Kollu Elbise

2. DeFacto Hakim Yaka Twill Midi Kısa Kollu Elbise

Gömlek elbise sevenleri çok mutlu edecek kuşaklı kısa kollu elbise, tek parça kombin yapmayı sevenler için iyi bir seçim olabilir. Şık tasarımı ile öne çıkan elbiseyi günlük kombinlerinizde kullanabilirsiniz. 

Şu anda %40 indirimle 799 TL yerine 479 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

3. İpekyol Büzgülü Midi Elbise

3. İpekyol Büzgülü Midi Elbise

Volanlı etekleri ile dikkat çeken elbise, astarlı oluşu ile rahat kullanım sağlıyor. V yakalı beyaz midi elbise, normal kalıba sahip. 

'Her yerde giyilebilecek kurtarıcı bir elbise.'

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

4. Fabrika Pembe - Beyaz Kadın Balon Kol Midi A-Form Fit Desenli Elbise

4. Fabrika Pembe - Beyaz Kadın Balon Kol Midi A-Form Fit Desenli Elbise

A kesim elbise sevenler burada mı? V yakalı ve karpuz kol detaylı pembe desenli A kesim elbise, midi boy renkli yazlık elbise arayanların çok hoşuna gidecektir diye düşünüyoruz.

Üstelik şu anda %46 indirimle 727,35 TL yerine 391,65 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

5. Fabrika Pembe Kadın V Yaka Askılı Midi Basic Armürlü Büzgülü Elbise

5. Fabrika Pembe Kadın V Yaka Askılı Midi Basic Armürlü Büzgülü Elbise

Armür desenli büzgülü elbise, askılı kolları ve V yakası ile oldukça şık görünüyor. %98 polyester %2 elastan kumaştan üretilen elbise, şu anda %54 indirimle 727,35 TL yerine 335,70 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Dilvin 90865 Straplez Drapeli Midi Elbise-Füme

6. Dilvin 90865 Straplez Drapeli Midi Elbise-Füme

%10 elmastan içeriği ile oldukça esnek bir yapıya sahip olan straplez yaka drape detaylı elbise, füme renginin şıklığına kombinlerinde yer vermek isteyenlerin aradığı model. 36 - 40 arası beden seçenekleri bulunuyor.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

7. Lela Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Elbise Bayan Elbise

7. Lela Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Elbise Bayan Elbise

Lela marka mavi renkli midi boy yazlık elbise, %97 polyester %3 elastan içerikli kumaştan üretilmiş. Bisiklet yakalı elbisenin etek kısımlarında pile detayları bulunuyor.

'Fiyatına göre modeli ve kalıbı ve kumaşı bence şahane. Tereddüt etmeden herkesin dolabı için alınması gereken bir elbise.'

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

8. Lafaba Kadın Lacivert Kare Yaka Kemerli Midi Şifon Abiye Elbise

8. Lafaba Kadın Lacivert Kare Yaka Kemerli Midi Şifon Abiye Elbise

Kare yakalı, uzun kollu ve kemer detaylı şifon elbise, günlük kombinlerde kullanılabileceği gibi davetlerde ve düğünlerde giymek için de ideal. Gizli fermuar kapamaya sahip elbise, 36 - 42 arası beden seçeneklerine sahip.

'Tek kelime ile mükemmel. Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim. Mevsimlik bir elbise.'

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

9. DeFacto Bodycon V Yaka Fitilli Kaşkorse Midi Uzun Kollu Elbise

9. DeFacto Bodycon V Yaka Fitilli Kaşkorse Midi Uzun Kollu Elbise

Günlük kombinlerde ve akşam kombinlerinde rahatlıkla kullanılabilecek olan elbise, kaşkorse kumaşı ile esnek bir yapıya sahip. Modern, sade ve şık bir parça isteyenlerin sepetine eklemesi gerektiğini düşünüyoruz. 

'Her yerde giyilebilecek kurtarıcı bir elbise. Kumaşı güzel, indirimden aldım'

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

10. Dilvin - Midi ELBİSE-90717

10. Dilvin - Midi ELBİSE-90717

Tek omuz detaylı midi boy siyah elbise, esnek kumaşı ile vücudunuza kolaylıkla uyum sağlayabilecek modele sahip. Dilvinin en sevilen parçalarından biri olan elbise, 1200 TL.

'Çok şık, bu fiyata göre kalitesi harika.'

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. İpekyol Askılı Midi Lila Elbise

11. İpekyol Askılı Midi Lila Elbise

Fermuar kapamalı normal kalıp astarsız elbise, yazın kullanmak için uygun. Tiril tiril elbiseleri sevenlerin mutlaka edinmesi gereken elbise, İpekyol markasının en sevilen yazlık midi boy. elbise modellerinden.

'Renk bir tık daha koyu ama beğendim. Kumaş ve dikiş kalitesi çok iyi.'

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

12. Koton Midi Fisto Balon Kol V Yaka Düğmeli Elbise

12. Koton Midi Fisto Balon Kol V Yaka Düğmeli Elbise

Fisto detayları ve canlı rengi ile yazın favori parçası olacağına eminiz! V yaka balon kollu pembe midi elbise, sıcak günlerde elinizin ilk gideceği parça olacak.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın