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Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Tokat Depreminin Hasarı Görüntülendi

Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Tokat Depreminin Hasarı Görüntülendi

Tokat Deprem
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.04.2024 - 08:37

Tokat’ta dün yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede birçok da artçı sarsıntı meydana geldi. Tokat depreminin kentte verdiği hasar gün ağırınca kameralara yansıdı.

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Dün akşam saatlerinde Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem ile ilgili tüm bilinenler 👇

Tokat'ta önceki gün meydana gelen 5,6'lık depremin ardından gün ağarınca hasarın boyutu netlik kazandı.

Tokat'ta önceki gün meydana gelen 5,6'lık depremin ardından gün ağarınca hasarın boyutu netlik kazandı.

Depremin merkez üssü olan Sulusaray ilçesi dron ile havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssü olan Sulusaray ilçesi dron ile havadan görüntülendi.

Dron'un çektiği görüntülerde, depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü.

Dron'un çektiği görüntülerde, depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü.

Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.

Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.
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Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.

Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.

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Depremin sonrası kentten görüntüler 👇

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