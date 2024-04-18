Doç. Dr. Mehtap Aras Depremi Bildi: “Bundan Kaçış Yok” Açıklamasında Bulunmuştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehtap Aras, bu öğlen yaptığı açıkalamada “Tokat’ta depremden kaçış yok” demişti, akşam saatlerinde kentte orta büyüklükte deprem meydana geldi.