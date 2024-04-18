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Doç. Dr. Mehtap Aras Depremi Bildi: “Bundan Kaçış Yok” Açıklamasında Bulunmuştu

Doç. Dr. Mehtap Aras Depremi Bildi: “Bundan Kaçış Yok” Açıklamasında Bulunmuştu

Tokat
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 19:18

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehtap Aras, bu öğlen yaptığı açıkalamada “Tokat’ta depremden kaçış yok” demişti, akşam saatlerinde kentte orta büyüklükte deprem meydana geldi.

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Tokat’ta akşam saatlerinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem bir çok ilden de hissedildi.

Tokat’ta akşam saatlerinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem bir çok ilden de hissedildi.

Depremle ilgili tüm detaylar👇

Doç. Dr. Mehtap Aras’ın ise bu öğlen vaktinde Tokat’ın deprem tehlikesi ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Doç. Dr. Mehtap Aras’ın ise bu öğlen vaktinde Tokat’ın deprem tehlikesi ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Aras, geçtiğimiz günlerde aynı bölgede yaşanan 4.7 büyüklüğünde deprem için ““Tokat'ta beklenen bir deprem var. 6 ya da 7,2 arasında Tokat'ın üzerinde bulunan fayın bir deprem bekleniyor. “ ifadelerini kullandı.

Aras, geçtiğimiz günlerde aynı bölgede yaşanan 4.7 büyüklüğünde deprem için ““Tokat'ta beklenen bir deprem var. 6 ya da 7,2 arasında Tokat'ın üzerinde bulunan fayın bir deprem bekleniyor. “ ifadelerini kullandı.

“Burada Tokat'ın üreteceği örneğin 7 şiddetinde bir deprem veya 6 şiddetinde bir depremde alacağı hasar öngörülebiliyor. Elbette Tokat için de böyle bir senaryo var. 6 şiddetindeki depremdeki senaryoyla 7,2 şiddetindeki senaryo farklı.”

“Burada Tokat'ın üreteceği örneğin 7 şiddetinde bir deprem veya 6 şiddetinde bir depremde alacağı hasar öngörülebiliyor. Elbette Tokat için de böyle bir senaryo var. 6 şiddetindeki depremdeki senaryoyla 7,2 şiddetindeki senaryo farklı.”

“Dolayısıyla bizim burada vatandaşlar olarak Tokat'ta yaşayan insanlar olarak yapacağımız en önemli şey tedbir almak. Yani olası riskleri azaltmak ve buna hazırlıklı her an olacakmış gibi tetikte olmamız gerekiyor. Yani bugün de olabilir. Beş dakika sonra da olabilir. Bir sene sonra da olabilir. Ama bu bizim başımıza gelecek. Bunu bekliyoruz. Yani bundan kaçış yok. Bu deprem üretilecek. Dolayısıyla bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor ve önlemleri almamız gerekiyor”

“Dolayısıyla bizim burada vatandaşlar olarak Tokat'ta yaşayan insanlar olarak yapacağımız en önemli şey tedbir almak. Yani olası riskleri azaltmak ve buna hazırlıklı her an olacakmış gibi tetikte olmamız gerekiyor. Yani bugün de olabilir. Beş dakika sonra da olabilir. Bir sene sonra da olabilir. Ama bu bizim başımıza gelecek. Bunu bekliyoruz. Yani bundan kaçış yok. Bu deprem üretilecek. Dolayısıyla bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor ve önlemleri almamız gerekiyor”

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