Göz Rengini Seç, Bu Akşamki Makyajını Önerelim!

Koyu kahverengi gözlerin için önerdiğimiz bu makyaj, gözlerinin derinliğini vurgularken, zarif bir ışıltı da katacak. Göz kapaklarında koyu tonlarla derinlik yaratacak, göz pınarlarına ise hafifçe açık renk bir far sürerek ışığı yansıtan bir etki elde edeceksin. Bu, gözlerini daha büyük ve parlak gösterecek. Kirpiklere gelince, her bir kirpiyi tek tek özenle eğirerek, uzun ve hacimli bir görünüm yakalayacaksın. Bu makyaj, bakışlarına hem cesur hem de zarif bir dokunuş katacak, etrafındaki herkesi büyüleyecek!