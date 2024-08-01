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Gören Hayran Kaldı: İBB'ye Ait Şerefiye Sarnıcı'nın Atmosferi Ziyaretçilerini Büyüledi

Gören Hayran Kaldı: İBB'ye Ait Şerefiye Sarnıcı'nın Atmosferi Ziyaretçilerini Büyüledi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 16:05

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İBB'ye ait Şerefiye Sarnıcı'nda yapılan ışık gösterisi ziyaretçilerine büyülü bir ortam sundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlardın beğenisini topladı.

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İstanbul'un tarihi güzellikleri arasında yer alan 1600 yıllık tarihi Şerefiye Sarnıcı'nın ziyaretçilerine büyüleyici bir deneyim sunuyor.

İstanbul'un tarihi güzellikleri arasında yer alan 1600 yıllık tarihi Şerefiye Sarnıcı'nın ziyaretçilerine büyüleyici bir deneyim sunuyor.

İçerisinde düzenlenen ışık gösterisiyle ziyaretçilerine başka bir dünyadaymış hissi uyandıran sarnıcın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. İşte o görüntüler; 🎥

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