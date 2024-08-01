Gören Hayran Kaldı: İBB'ye Ait Şerefiye Sarnıcı'nın Atmosferi Ziyaretçilerini Büyüledi

İBB'ye ait Şerefiye Sarnıcı'nda yapılan ışık gösterisi ziyaretçilerine büyülü bir ortam sundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlardın beğenisini topladı.
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İstanbul'un tarihi güzellikleri arasında yer alan 1600 yıllık tarihi Şerefiye Sarnıcı'nın ziyaretçilerine büyüleyici bir deneyim sunuyor.
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İçerisinde düzenlenen ışık gösterisiyle ziyaretçilerine başka bir dünyadaymış hissi uyandıran sarnıcın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. İşte o görüntüler; 🎥
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