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Gomez'in Tektaşından Kardashian'ın Tırnaklarına 14 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gomez'in Tektaşından Kardashian'ın Tırnaklarına 14 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.12.2024 - 01:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Madison Beer

Madison Beer

Kim Kardashian

Kim Kardashian

David Beckham

David Beckham

Rosie Huntigton

Rosie Huntigton

Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez
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Selena Gomez

Selena Gomez

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Paris Hilton

Paris Hilton

Amy Jackson

Amy Jackson
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Kylie Jenner

Kylie Jenner
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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