Gerçeklerin Ortaya Çıktığı Bahar Dizisininin 9. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Gerçeklerin Ortaya Çıktığı Bahar Dizisininin 9. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Bahar dizisinin 9. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.
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Bu içerik 17.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Rengin hastaneden çıkarken giydiği ceket harikaydı.
Parla'nın stili, günlük giyim için çok güzel değil mi? 🌟
Evren Hoca, Çağla'ya telefonda neler söyledi?
Bahar ve Çağla, falcıdaki indirimi iyi değerlendirdi. 😂
Seren'in bu sahnedeki deri ceketine bayıldık.
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Bahar'ın müstakbel kayınvalidesi olduğu öğrenen Seren'in tepkisini çok merak ediyoruz. 😂
Derneğin ödül töreninde Bahar'ın kıyafetine bayıldık.
Çağla'nın elbisesi ortalığı yaktı geçti. 🔥
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