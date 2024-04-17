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Gerçeklerin Ortaya Çıktığı Bahar Dizisininin 9. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

etiket Gerçeklerin Ortaya Çıktığı Bahar Dizisininin 9. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 22:49

Bahar dizisinin 9. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bahar dizisinin 7. ve 8. bölümünün kıyafetlerini burada paylaşmıştık. 👇🏻

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Rengin hastaneden çıkarken giydiği ceket harikaydı.

Rengin hastaneden çıkarken giydiği ceket harikaydı.

Mavi kazağı burada, Parla'nın giydiği mevsimlik ceketi burada bulabilirsiniz.

Parla'nın stili, günlük giyim için çok güzel değil mi? 🌟

Parla'nın stili, günlük giyim için çok güzel değil mi? 🌟

Gri crop hırka, hızlı soğuyup hızlı ısınan bahar havaları için uygun olabilir.

Burada.

Evren Hoca, Çağla'ya telefonda neler söyledi?

Evren Hoca, Çağla'ya telefonda neler söyledi?

Çağla'nın ceketi  farklı kesimi ile bölümün en güzel parçalarından biriydi. Bu ceket, Setre markasına ait, fiyatı da 3299 TL. Burada bulabilirsiniz.

Mor etek de burada.

Bahar ve Çağla, falcıdaki indirimi iyi değerlendirdi. 😂

Bahar ve Çağla, falcıdaki indirimi iyi değerlendirdi. 😂

Çağla, Bahar'ı 'bahar indiriminden' yararlanarak falcıya götürdü. Bahar'ın giydiği hırkanın benzeri Silk And Cashmere markasına ait, fiyatı 5.100 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Seren'in bu sahnedeki deri ceketine bayıldık.

Seren'in bu sahnedeki deri ceketine bayıldık.

Seren'in üzerindeki deri ceket, bahar aylarında her kombinin tamamlayıcısı olabilecek şıklıkta. LTB markasına ait ceketin fiyatı 2.702 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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Bahar'ın müstakbel kayınvalidesi olduğu öğrenen Seren'in tepkisini çok merak ediyoruz. 😂

Bahar'ın müstakbel kayınvalidesi olduğu öğrenen Seren'in tepkisini çok merak ediyoruz. 😂

Seren'in elbisesi, rengi ve duruşu ile herkesi kendine hayran etti. Bu elbise de Merve Çisko'ya ait.

Derneğin ödül töreninde Bahar'ın kıyafetine bayıldık.

Derneğin ödül töreninde Bahar'ın kıyafetine bayıldık.

Gecenin yıldızı olan elbise buydu! Her birini ayrı ayrı çok beğensek de, Bahar'ın çiçek detaylı elbisesi geceye damga vuran elbiseydi. 

Bahar'ın elbisesi, Nihan Peker'in yeni çıkacak koleksiyonunun en güzel parçalarından. Fiyatı 5.800 TL.

Çağla'nın elbisesi ortalığı yaktı geçti. 🔥

Çağla'nın elbisesi ortalığı yaktı geçti. 🔥

Çağla'nın elbisesi, AlfaBetaEvening'e ait. Elbisenin fiyatı 9,995 TL. Mavi rengi şu an stokta yok ama diğer renklerine bakmak isterseniz sizi buraya alalım.

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