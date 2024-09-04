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Gerçek Boyutunu Daha Önce Hiç Görmediğiniz Şeyler Sizi Çok Şaşırtacak

Gerçek Boyutunu Daha Önce Hiç Görmediğiniz Şeyler Sizi Çok Şaşırtacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.09.2024 - 17:25

Hayal dünyanızda, sıklıkla adını duyduğunuz yerlerin, cisimlerin bir görüntüsü oluşmuştur çoktan. Peki bu şeylerin gerçek hayatta nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? 

Gelin, gerçek hayattaki boyutlarını daha önce hiç görmediğiniz o meşhur şeylere bir bakalım.

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1. Titanik ve modern bir cruise gemisinin karşılaştırılması.

1. Titanik ve modern bir cruise gemisinin karşılaştırılması.

2. Bir kurtun yanındaki Husky köpeği.

2. Bir kurtun yanındaki Husky köpeği.

3. Piramitlerin gerçek boyutu. Dikkatli bakarsanız, önde oturan kadını görebilirsiniz.

3. Piramitlerin gerçek boyutu. Dikkatli bakarsanız, önde oturan kadını görebilirsiniz.

4. Eğer Satürn, Dünya'ya Ay kadar yakın olsaydı böyle görünecekti!

4. Eğer Satürn, Dünya'ya Ay kadar yakın olsaydı böyle görünecekti!

5. Michelangelo'nun meşhur heykelinin ne kadar büyük olduğuna bakar mısınız!

5. Michelangelo'nun meşhur heykelinin ne kadar büyük olduğuna bakar mısınız!
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6. Afrika'nın gerçek boyutları da bu şekilde. Neredeyse tüm ülkeleri içine sığdırabilmiş.

6. Afrika'nın gerçek boyutları da bu şekilde. Neredeyse tüm ülkeleri içine sığdırabilmiş.

7. Dünyanın en büyük kuş heykeli. Uzunluğu 61 metre, genişliği 46 metre, yüksekliği ise 21 metre.

7. Dünyanın en büyük kuş heykeli. Uzunluğu 61 metre, genişliği 46 metre, yüksekliği ise 21 metre.

8. Pontchartrain Gölü Geçidi, dünyanın en uzun kesintisiz köprüsü. Öyle ki Dünya'nın şeklini, bu köprüye bakarak bile kanıtlayabilirsiniz.

8. Pontchartrain Gölü Geçidi, dünyanın en uzun kesintisiz köprüsü. Öyle ki Dünya'nın şeklini, bu köprüye bakarak bile kanıtlayabilirsiniz.

9. Güneş'in önündeki o minik nokta aslında Merkür.

9. Güneş'in önündeki o minik nokta aslında Merkür.

10. Tam 182 metre boyuyla dünyanın en uzun heykeli: Birlik Heykeli

10. Tam 182 metre boyuyla dünyanın en uzun heykeli: Birlik Heykeli
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11. Şimdiye kadar var olduğu bilinen en büyük uçan hayvan: Quetzalcoatlus

11. Şimdiye kadar var olduğu bilinen en büyük uçan hayvan: Quetzalcoatlus

12. Bir balinanın kafatası.

12. Bir balinanın kafatası.

13. Dünyanın en yüksek saat kulesi olan Mekke Saat Kulesi'nde oturan iki kişi.

13. Dünyanın en yüksek saat kulesi olan Mekke Saat Kulesi'nde oturan iki kişi.

14. 11 bin yıl önce Kuzey Amerika'da yaşayan ve soyu tükenen 'kısa yüzlü ayı'

14. 11 bin yıl önce Kuzey Amerika'da yaşayan ve soyu tükenen 'kısa yüzlü ayı'

15. Mavi bir balinanın kalbi!

15. Mavi bir balinanın kalbi!

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