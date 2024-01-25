Gerçek Bir Banyo Deneyimi İçin Neye İhtiyacın Var?
Gerçek Bir Banyo Deneyimi İçin Neye İhtiyacın Var?
Sen bize rutinini anlat, biz de sana gerçek bir banyo deneyimi için ihtiyacın olan şeyi söyleyelim! Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle ne kadar sıklıkla duş alıyorsun?
2. Peki doğru söyle lütfen... Duş almayı seviyor musun?
3. Peki duştayken şarkı söylüyor musun?
4. Peki kendine bir banyo seçer misin?
5. Peki banyoda ne kadar kalıyorsun?
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6. Peki duş alırken suyun sıcaklığı nasıl olmalı?
7. Peki en sevdiğin koku bunlardan hangisi?
8. Son olarak senin tüm dertlerini bir kenara kaldıracak o küvet hangisi?
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