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Gerçek Bir Banyo Deneyimi İçin Neye İhtiyacın Var?

etiket Gerçek Bir Banyo Deneyimi İçin Neye İhtiyacın Var?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 16:01

Sen bize rutinini anlat, biz de sana gerçek bir banyo deneyimi için ihtiyacın olan şeyi söyleyelim! Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle ne kadar sıklıkla duş alıyorsun?

2. Peki doğru söyle lütfen... Duş almayı seviyor musun?

3. Peki duştayken şarkı söylüyor musun?

4. Peki kendine bir banyo seçer misin?

5. Peki banyoda ne kadar kalıyorsun?

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6. Peki duş alırken suyun sıcaklığı nasıl olmalı?

7. Peki en sevdiğin koku bunlardan hangisi?

8. Son olarak senin tüm dertlerini bir kenara kaldıracak o küvet hangisi?

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Kesinlikle banyo topu!

Sen suyun içinde olmayı çok seviyorsun. Temizlik ve güzel koku demek resmen sen demek! Hal böyle olunca senin banyo keyfini çok daha üst seviyeye çıkarmak için ihtiyacın olan yegane şey küveti doldurup huzur içinde orada durmak. İşte tam bu anda da rengarenk bir banyo topu senin banyo deneyimini çok ama çok üst seviyelere çıkaracak. Hem kokusu hem etkisi hem de rengi ile gerçekten banyo yaparken havalarda uçacaksın!

Kesinlikle aromaterapi!

Suyu öyle çok sevmesen de o temizlik hissini seviyorsun. Tabii bir de kokular var. Duş jelinden saç şampuanına kadar aldığın her şeyde kokuya önem veriyorsun. İşte tam da bu yüzden senin banyo keyfini ikiye katlamak için ihtiyacın olan şey aromaterapi! Küveti doldurup birkaç mum yaktıktan sonra sana iyi gelecek, seni rahatlatacak doğal koku esansını alıp onunla banyo keyfini huzurlu bir hale getirebilirsin!

Kesinlikle kokulu sabun ve duş jeli!

Kabul edelim senin suyla ve duşla aran pek iyi değil. Olabildiğince uzak kalmak istiyorsun ama aslında senin banyo rutininde bir şey eksik. Kokulu sabun ve duş jeli ile banyo deneyimini nirvanaya ulaştırabilirsin. Yapman gereken tek şey aşık olacağın o kokuyu bulmak. Sonrasında her şey çok farklı olacak, hiç banyodan çıkmak istemeyeceksin!

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