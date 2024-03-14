'General Hospital' Oyuncusu Robyn Bernard Boş Bir Arazide Ölü Bulundu: Ölüm Nedeni Araştırılıyor

General Hospital' TV serisi ile bir dönem büyük şöhret yakalayan dizi oyuncusu Robyn Bernard, bir işletmenin yanındaki boş arazide ölü bulundu. 64 yaşındaki Bernar'ın ölüm nedeni henüz belirlenemezken, emniyet birimleri olayı soruşturmaya devam ediyor.