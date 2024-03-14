'General Hospital' Oyuncusu Robyn Bernard Boş Bir Arazide Ölü Bulundu: Ölüm Nedeni Araştırılıyor
'General Hospital' Oyuncusu Robyn Bernard Boş Bir Arazide Ölü Bulundu: Ölüm Nedeni Araştırılıyor
General Hospital' TV serisi ile bir dönem büyük şöhret yakalayan dizi oyuncusu Robyn Bernard, bir işletmenin yanındaki boş arazide ölü bulundu. 64 yaşındaki Bernar'ın ölüm nedeni henüz belirlenemezken, emniyet birimleri olayı soruşturmaya devam ediyor.
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'General Hospital' dizisinde 16 yıl boyunca 'Terry Brock' karakterini canlandıran dizi oyuncusu Robyn Bernard Kaliforniya'nın San Jacinto kentinde 64 yaşında hayatını kaybetti.
Salı günü bir işletmenin yanındaki boş arazide cansız bedeni bulunan Bernard'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken, ünlü oyuncunun parmak izinden kimliğinin teşhis edildiği belirtildi.
Yetkililer Bernard'ın ölüm nedeninin kesinleştirilmesi için soruşturmaların sürdüğünü belirtirken, otopsinin Çarşamba günü yapılmasının planlandığı ancak sonuçların belli olmasının haftalar alabileceğini söyledi.
Bernard, 26 Mayıs 1959'da Gladewater, Teksas'ta doğdu ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce "Diva", "Simon & Simon" ve "Betty Blue" gibi birçok küçük TV rolünde yer aldı. 1984 yılında “General Hospital”da Terry Brock, diğer adıyla Terry O'Connor rolünü üstlendi ve 1990 yılında diziden ayrılana kadar 145 bölüm boyunca bu rolü üstlendi.
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