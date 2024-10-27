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Genç Kadın, Kendisini Taciz Eden Adama Böyle Haddini Bildirdi: "Ne Aval Aval Bakıyorsun Suratıma?"

Genç Kadın, Kendisini Taciz Eden Adama Böyle Haddini Bildirdi: "Ne Aval Aval Bakıyorsun Suratıma?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 20:08

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Genç kadın, toplu taşımada kendisini taciz eden bir adama sözleriyle sert bir şekilde haddini bildirdi. O anları, @nazlcn8 isimli sosyal medya hesabından paylaştı.

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Genç kadın, minibüste sürekli kendisini süzen bir adamı fark etti ve “Birine mi benzettin?” diye sordu. Adamın cevabı üzerine, “O zaman ne aval aval bakıyorsun?” diyerek adama haddini bildirdi.

Genç kadın, minibüste sürekli kendisini süzen bir adamı fark etti ve “Birine mi benzettin?” diye sordu. Adamın cevabı üzerine, “O zaman ne aval aval bakıyorsun?” diyerek adama haddini bildirdi.

Paylaşımında “Minibüste sapık avı tamamlandı mı kızlar?” başlığını kullanan kadın, cesaretiyle birçok kişi tarafından takdir topladı.

Paylaşımında “Minibüste sapık avı tamamlandı mı kızlar?” başlığını kullanan kadın, cesaretiyle birçok kişi tarafından takdir topladı.

İşte o anlar:

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