Genç Kadın, Kendisini Taciz Eden Adama Böyle Haddini Bildirdi: "Ne Aval Aval Bakıyorsun Suratıma?"

Genç kadın, toplu taşımada kendisini taciz eden bir adama sözleriyle sert bir şekilde haddini bildirdi. O anları, @nazlcn8 isimli sosyal medya hesabından paylaştı.
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Genç kadın, minibüste sürekli kendisini süzen bir adamı fark etti ve “Birine mi benzettin?” diye sordu. Adamın cevabı üzerine, “O zaman ne aval aval bakıyorsun?” diyerek adama haddini bildirdi.
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Paylaşımında “Minibüste sapık avı tamamlandı mı kızlar?” başlığını kullanan kadın, cesaretiyle birçok kişi tarafından takdir topladı.
İşte o anlar:
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