Gazeteci Deniz Zeyrek: “Saadet ve Gelecek Partisi’nin Tüm Vekilleri AK Parti’ye Geçebilir”

'TBMM’deki hareketlenmeden söz ederken, ilk sıraya Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti konusundaki açıklamalarını koymak gerek.

Davutoğlu’nun çıkışları, partisindeki kıpırdanmaların yansıması gibi.

AK Partili kaynaklarım, Davutoğlu’nu alma konusuna sıcak bakmadıklarını söylüyor. Gelecek Partisi kulislerinde de bu iddialar yalanlanmıyor.

Davutoğlu hangi mesajları verirse versin, AK Parti’ye dönüş bileti alamayacak. Selçuk Özdağ da AK Parti’ye geçmeyi düşünmüyor. Ancak onların dışındaki bütün Gelecek Partisi milletvekillerinin AK Parti’ye geçmesi işten dahi değil.

Bir kaynağım, Saadet Partisi’nin yeni yönetiminin de AK Parti’ye geçme konusuna sıcak baktığını iddia ediyor.

Etti mi size yaklaşık 17-18 milletvekili.

Bir de İYİ Parti’yle DEVA’dan transferler olursa 41’i bulmak zor olmasa gerek.

Farkındaysanız DEM Parti’nin bir 'muhataplık' uğruna 57 sandalyesiyle Erdoğan yeniden seçilebilmesi için atılacak adıma destek verme ihtimalinin yüksekliğine girmiyorum dahi.'