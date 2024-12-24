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Gazeteci Deniz Zeyrek: “Saadet ve Gelecek Partisi’nin Tüm Vekilleri AK Parti’ye Geçebilir”

Gazeteci Deniz Zeyrek: “Saadet ve Gelecek Partisi’nin Tüm Vekilleri AK Parti’ye Geçebilir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2024 - 10:03

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Meclis kulislerinde hareketlilik yaşandığını ve bu gelişmelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olma konusunda umutlandırdığını iddia etti. 

Zeyrek, Gelecek Partisi'nde Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ dışında tüm milletvekillerinin AK Parti’ye katılabileceğini, aynı şekilde Saadet Partisi yönetiminin de AK Parti’ye geçmeye sıcak baktığını yazdı. 'Bir de İYİ Parti’yle DEVA’dan transferler olursa 41’i bulmak zor olmasa gerek' diyen Zeyrek, bu şekilde 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı alınabileceğini belirtti. 

KAYNAK

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Deniz Zeyrek, "Erdoğan'ı umutlandıran gelişmeler" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın, yeniden aday olması halinde Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin olarak inandığını kaydederek, "Karşısına çıkacak aday kim olursa olsun seçimi alacağından emin görünüyor" ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek, "Erdoğan'ı umutlandıran gelişmeler" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın, yeniden aday olması halinde Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin olarak inandığını kaydederek, "Karşısına çıkacak aday kim olursa olsun seçimi alacağından emin görünüyor" ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğinin mevcut Meclis aritmetiği ile referandum yapılmadan zor olacağını vurgulayan Zeyrek, TBMM'de alınacak erken seçim kararı üzerinde durdu. İşte Deniz Zeyrek’in Nefes gazetesindeki yazısından bir bölüm:

Anayasa değişikliğinin mevcut Meclis aritmetiği ile referandum yapılmadan zor olacağını vurgulayan Zeyrek, TBMM'de alınacak erken seçim kararı üzerinde durdu. İşte Deniz Zeyrek’in Nefes gazetesindeki yazısından bir bölüm:

'TBMM’deki hareketlenmeden söz ederken, ilk sıraya Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti konusundaki açıklamalarını koymak gerek.

Davutoğlu’nun çıkışları, partisindeki kıpırdanmaların yansıması gibi.

AK Partili kaynaklarım, Davutoğlu’nu alma konusuna sıcak bakmadıklarını söylüyor. Gelecek Partisi kulislerinde de bu iddialar yalanlanmıyor.

Davutoğlu hangi mesajları verirse versin, AK Parti’ye dönüş bileti alamayacak. Selçuk Özdağ da AK Parti’ye geçmeyi düşünmüyor. Ancak onların dışındaki bütün Gelecek Partisi milletvekillerinin AK Parti’ye geçmesi işten dahi değil.

Bir kaynağım, Saadet Partisi’nin yeni yönetiminin de AK Parti’ye geçme konusuna sıcak baktığını iddia ediyor.

Etti mi size yaklaşık 17-18 milletvekili.

Bir de İYİ Parti’yle DEVA’dan transferler olursa 41’i bulmak zor olmasa gerek.

Farkındaysanız DEM Parti’nin bir 'muhataplık' uğruna 57 sandalyesiyle Erdoğan yeniden seçilebilmesi için atılacak adıma destek verme ihtimalinin yüksekliğine girmiyorum dahi.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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