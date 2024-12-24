Gazeteci Deniz Zeyrek: “Saadet ve Gelecek Partisi’nin Tüm Vekilleri AK Parti’ye Geçebilir”
Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Meclis kulislerinde hareketlilik yaşandığını ve bu gelişmelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olma konusunda umutlandırdığını iddia etti.
Zeyrek, Gelecek Partisi'nde Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ dışında tüm milletvekillerinin AK Parti’ye katılabileceğini, aynı şekilde Saadet Partisi yönetiminin de AK Parti’ye geçmeye sıcak baktığını yazdı. 'Bir de İYİ Parti’yle DEVA’dan transferler olursa 41’i bulmak zor olmasa gerek' diyen Zeyrek, bu şekilde 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı alınabileceğini belirtti.
Deniz Zeyrek, "Erdoğan'ı umutlandıran gelişmeler" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın, yeniden aday olması halinde Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin olarak inandığını kaydederek, "Karşısına çıkacak aday kim olursa olsun seçimi alacağından emin görünüyor" ifadelerini kullandı.
Anayasa değişikliğinin mevcut Meclis aritmetiği ile referandum yapılmadan zor olacağını vurgulayan Zeyrek, TBMM'de alınacak erken seçim kararı üzerinde durdu. İşte Deniz Zeyrek’in Nefes gazetesindeki yazısından bir bölüm:
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