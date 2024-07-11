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Galatasaray Yeni Sezon Öncesi İlk Hazırlık Maçından Üzgün Ayrıldı

Galatasaray Yeni Sezon Öncesi İlk Hazırlık Maçından Üzgün Ayrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.07.2024 - 23:01

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında LASK Linz’e 3-2 mağlup oldu.

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LASK Linz ile Galatasaray, Avusturya’nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

LASK Linz ile Galatasaray, Avusturya’nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

LASK Linz, mücadelenin ilk yarısını 23’üncü dakikada Leo Dubois’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 üstün geçti.

LASK Linz, mücadelenin ilk yarısını 23’üncü dakikada Leo Dubois’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 üstün geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, 56’ncı dakikada Metehan Baltacı’nın golüyle skora denge getirdi. 64’üncü dakikada Lucas Copado’nun kaydettiği golle LASK Linz tekrar öne geçerken; 71’inci dakikada bir kez daha Metehan Baltacı sahneye çıktı ve 2-2’lik eşitliği sağladı. Avusturya ekibi, 85’inci dakikada Moussa Kone’nin golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 56’ncı dakikada Metehan Baltacı’nın golüyle skora denge getirdi. 64’üncü dakikada Lucas Copado’nun kaydettiği golle LASK Linz tekrar öne geçerken; 71’inci dakikada bir kez daha Metehan Baltacı sahneye çıktı ve 2-2’lik eşitliği sağladı. Avusturya ekibi, 85’inci dakikada Moussa Kone’nin golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi, LASK Linz ile oynanan hazırlık maçına ilk 11’de başladı. 74 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Belçikalı golcü, yerini Taylan Antalyalı’ya bıraktı.

Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi, LASK Linz ile oynanan hazırlık maçına ilk 11’de başladı. 74 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Belçikalı golcü, yerini Taylan Antalyalı’ya bıraktı.
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