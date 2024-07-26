Fransa’da Güvenlik Alarmı Üst Seviyede: Tren Hatlarına Siber Saldırı
Fransa’da Güvenlik Alarmı Üst Seviyede: Tren Hatlarına Siber Saldırı
Tüm dünyanın merakla beklediği 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılışı bugün TSİ 20.30’da başlayacak. Dünyanın dört bir köşesinden binlerce sporcunun katılacağı Olimpiyat Oyunları öncesinde Fransa’da güvenlik alarmı en üst seviyeye yükseldi. Tren hatlarına yapılan siber saldırı sonrasında milyonlarca kişinin ulaşımında aksama yaşandı. İsviçre sınırındaki Basel-Mulhouse Avrupa Havaalanı da bomba ihbarı nedeniyle güvenlik kapatıldı.
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Yaklaşık 1 ay sürecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılışının yapılacağı gün Fransa’dan üst üste endişe verici haberler geliyor.
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Ülkemizi toplam 102 sporcunun temsil edeceği Olimpiyat Oyunları öncesinde Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF’e siber saldırı düzenlendi.
Saldırıyla birlikte birçok tren normal gitmesi gerek hattından çıkartıldı.
Yapılan açıklamada, “İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz" dendi. Trenlerdeki aksamalar nedeniyle milyonlarca kişinin mağdur olduğu tahmin ediliyor.
Ayrıca AFP’nin geçtiği bilgiye göre; Fransa-İsviçre sınırındaki Basel-Mulhouse Avrupa Havaalanı bomba ihbarı olması sebebiyle "güvenlik nedeniyle" boşaltıldı.
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