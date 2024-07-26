Fransa’da Güvenlik Alarmı Üst Seviyede: Tren Hatlarına Siber Saldırı

Tüm dünyanın merakla beklediği 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılışı bugün TSİ 20.30’da başlayacak. Dünyanın dört bir köşesinden binlerce sporcunun katılacağı Olimpiyat Oyunları öncesinde Fransa’da güvenlik alarmı en üst seviyeye yükseldi. Tren hatlarına yapılan siber saldırı sonrasında milyonlarca kişinin ulaşımında aksama yaşandı. İsviçre sınırındaki Basel-Mulhouse Avrupa Havaalanı da bomba ihbarı nedeniyle güvenlik kapatıldı.