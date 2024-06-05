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Fotoğraf İçin Değdi mi? Hareket Halindeki Trenin Önünde Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadına Tren Çarptı

Fotoğraf İçin Değdi mi? Hareket Halindeki Trenin Önünde Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadına Tren Çarptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 21:22

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Günümüzde, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşımı adeta bir rekabet unsuru haline dönüştü. Bu yarış, kişilerin hayatlarını daha renkli ve ilgi çekici gösterme çabası olarak da tanımlanabilir. Ancak bu durum, bazen gerçek yaşamdan uzaklaşmaya ve sanal bir dünyada yaşamaya da neden olabiliyor. Bazen de insanlar daha iyi fotoğraflar paylaşabilmek için canlarını bile hiçe sayabiliyor.

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Bir kadın, hareket halindeki bir trenin önünde poz vermek istedi.

Bir kadın, hareket halindeki bir trenin önünde poz vermek istedi.

Trenin çarpmasıyla yürekleri ağızlara getiren kadının hayatta olduğu öğrenildi.

Trenin çarpmasıyla yürekleri ağızlara getiren kadının hayatta olduğu öğrenildi.

İşte o anlar;

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