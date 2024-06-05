Fotoğraf İçin Değdi mi? Hareket Halindeki Trenin Önünde Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadına Tren Çarptı

Günümüzde, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşımı adeta bir rekabet unsuru haline dönüştü. Bu yarış, kişilerin hayatlarını daha renkli ve ilgi çekici gösterme çabası olarak da tanımlanabilir. Ancak bu durum, bazen gerçek yaşamdan uzaklaşmaya ve sanal bir dünyada yaşamaya da neden olabiliyor. Bazen de insanlar daha iyi fotoğraflar paylaşabilmek için canlarını bile hiçe sayabiliyor.