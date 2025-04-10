Ford Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford tarafından kurulan marka, 1903 yılından beri değişmeyen kalite anlayışı ile otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Hatta, son yıllarda Borsa İstanbul'da da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin Nisan ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un Nisan ayı kampanyaları ve fiyat listesi