Motosiklet denilence akla ilk gelen markalardan biri olan Japonya merkezli, Yamaha Motor Company, 7 Nisan'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Şirket tarafından tavsiye edilen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz.

Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, tavsiye edilen perakende satış fiyatları olup ÖTV ve KDV dahildir. Bazı modellerin fiyatlarının ÖTV hesaplaması, günlük döviz kuru, model yılı ve bayiye göre değişebileceğini de bilmelisiniz.

İşte, Yamaha Motor fiyat listesi 👇