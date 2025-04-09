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Yamaha Motor Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

Yamaha Motor Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 15:10

1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha Motor, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Yamaha yıllardır 'Kando' felsefesi ile tasarladığı kaliteli ve yüksek performanslı modelleriyle, lider motorsiklet markaları arasında yer alıyor. Motosiklet tutkunlarınınsa gözdesi oluyor. Peki, Yamaha R25, motor, Road, Off Road, ATV ve eBike fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Yamaha Nisan ayı fiyatları ve taksit seçenekleri

Kaynak: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/home/
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Yamaha Fiyat Listesi

Yamaha Fiyat Listesi

Motosiklet denilence akla ilk gelen markalardan biri olan Japonya merkezli, Yamaha Motor Company, 7 Nisan'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Şirket tarafından tavsiye edilen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. 

Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, tavsiye edilen perakende satış fiyatları olup ÖTV ve KDV dahildir. Bazı modellerin fiyatlarının ÖTV hesaplaması, günlük döviz kuru, model yılı ve bayiye göre değişebileceğini de bilmelisiniz. 

İşte, Yamaha Motor fiyat listesi 👇

Yamaha Road Fiyat Listesi Nisan 2025

Yamaha Road Fiyat Listesi Nisan 2025

Urban Mobility - Elektrikli

  • NEO’s Çift Bataryalı - 138.000 TL 

Urban Mobility Scooter

  • RayZR - 139.900 TL

  • D'elight - 144.000 TL

  • Tricity 300 - 542.500 TL

Sport Scooter

  • NMAX 125 (EU5+) (Model Yılı: 2025) - 232.000 TL 

  • XMAX 250 - 292.500 TL

  • XMAX 250 Tech MAX - 322.500 TL

  • XMAX 300 Tech MAX - 423.500 TL

  • TMAX Tech MAX - 895.500 TL

Super Sport

  • R125 (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 300.000 TL

  • R25 - 332.000 TL

  • R3 (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 475.500 TL

  • R3 - 407.000 TL

  • R7 - 595.000 TL

  • R1 - 1.245.500 TL

Hyper Naked

  • MT-125 (EU5+) - 273.500 TL

  • MT-25 - 311.000 TL

  • MT-07 (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 593.000 TL

  • MT-09 - 689.000 TL

  • MT-09 SP - 751.500 TL

  • MT-09 Y-AMT (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 907.500 TL

  • MT-10 - 920.500 TL

  • MT-10 SP - 1.095.000 TL

Sport Touring

  • Tracer 7 - 585.000 TL

  • Tracer 9 (EU5+) (Model Yılı: 2025) - 908.500 TL

  • Tracer 9 - 722.000 TL

  • Tracer 9 GT (Yan Çantalı) (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 1.012.500 TL

  • Tracer 9 GT (Yan Çantalı) - 836.500 TL

  • Tracer 9 GT+ (Yan Çantalı) - 1.025.500 TL

  • NIKEN GT - 981.000 TL 

Sport Heritage

  • XSR125 - 236.000 TL

  • XSR 900 GP (Model Yılı: 2025) - 958.000 TL

  • XSR 900 - 677.500 TL

Adventure

  • Ténéré 700 World Raid - 756.500 TL

  • TÉNÉRÉ 700 Extreme - 677.500 TL

  • TÉNÉRÉ 700 Explore - 671.000 TL

  • Ténéré 700 - 640.500 TL

Off Road Competition

  • PW50 - 104.000 TL 

(Model Yılı Belirtilmeyen Motosikletler: 2024 Modeldir)

Yamaha Off Road Competition Fiyat Listesi Nisan 2025

Yamaha Off Road Competition Fiyat Listesi Nisan 2025

  • PW50 - 104.000 TL 

  • YZ65 - 245.000 TL

  • YZ85 - 271.500 TL

  • YZ125 - 403.500 TL

  • YZ250 - 440.000 TL

  • YZ250 MONSTER - 450.000 TL 

  • YZ250F - 483.500 TL 

  • YZ450F - 630.500 TL 

  • TTR125LWE - 194.000 TL 

  • TTR110E - 163.500 TL 

  • TTR50 - 91.000 TL 

  • WR250F - 460.000 TL

  • WR450F - 606.500 TL

Yamaha ATV Traktör Fiyat Listesi Nisan 2025

Yamaha ATV Traktör Fiyat Listesi Nisan 2025

  • KODIAK 700 EPS SE ATV TRAKTÖR - 724.500 TL

  • YFZ 50 ATV - 133.000 TL

Yamaha eBike Fiyat Listesi Nisan 2025

Yamaha eBike Fiyat Listesi Nisan 2025

  • WABASH RT - 104.000 TL

  • CROSSCORE RC - 78.000 TL 

  • MORO 07 - 127.000 TL

  • MORO 07 30th Anniversary - 132.000 TL

  • Booster Easy - 92.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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