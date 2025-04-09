Yamaha Motor Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları
Yamaha Motor Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/home/
1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha Motor, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Yamaha yıllardır 'Kando' felsefesi ile tasarladığı kaliteli ve yüksek performanslı modelleriyle, lider motorsiklet markaları arasında yer alıyor. Motosiklet tutkunlarınınsa gözdesi oluyor. Peki, Yamaha R25, motor, Road, Off Road, ATV ve eBike fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Yamaha Nisan ayı fiyatları ve taksit seçenekleri
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Yamaha Fiyat Listesi
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Yamaha Road Fiyat Listesi Nisan 2025
Yamaha Off Road Competition Fiyat Listesi Nisan 2025
Yamaha ATV Traktör Fiyat Listesi Nisan 2025
Yamaha eBike Fiyat Listesi Nisan 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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