Mondial Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları
Mondial Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mondialmotor.com.tr/
Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) tescilli markası Mondial, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'nin en çok satan motorsiklet markalarından Mondial, 2004 yılından beri de sektörün lider markaları arasında. Ayrıca 2005 yılından 2014 yıllına kadar 10 kez üst üste Türkiye'nin en çok satan markası olarak seçildi. Peki, Mondial Scooter, SFC MINI 50ec, 50 UAG, 125 Drift L, X-Treme Maxx 200i ne kadar oldu?
İşte, Mondial Nisan ayı fiyatları ve taksit seçenekleri
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Mondial Fiyat Listesi
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Mondial Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025
Mondial Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025
Mondial Elektrikli Fiyat Listesi Nisan 2025
Mondial Cub Fiyat Listesi Nisan 2025
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Mondial Touring Fiyat Listesi Nisan 2025
Mondial Cross Fiyat Listesi Nisan 2025
Mondial Chopper Fiyat Listesi Nisan 2025
Mondial Zontes Fiyat Listesi Nisan 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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