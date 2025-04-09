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Mondial Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları

Mondial Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 14:07

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) tescilli markası Mondial, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'nin en çok satan motorsiklet markalarından Mondial, 2004 yılından beri de sektörün lider markaları arasında. Ayrıca 2005 yılından 2014 yıllına kadar 10 kez üst üste Türkiye'nin en çok satan markası olarak seçildi. Peki, Mondial Scooter, SFC MINI 50ec, 50 UAG, 125 Drift L, X-Treme Maxx 200i ne kadar oldu? 

İşte, Mondial Nisan ayı fiyatları ve taksit seçenekleri

Kaynak: https://www.mondialmotor.com.tr/
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Mondial Fiyat Listesi

Mondial Fiyat Listesi

2004 yılından beri Türkiye'nin önde gelen motorsiklet markaları arasında yer alan Mondial, Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) tescilli markası. 400 satış noktası ve 500'den fazla servis merkezi ile motor tutkunlarının tercihi olan marka, Nisan ayı fiyatlarını da duyurdu. 

Aşağıda markanın 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat' listesini bulabilirsiniz. 12 aya kadar taksit seçeneği bulunan modellerin fiyatlarına, KDV ve ÖTV oranlarındaki değişiklikler yansıyabileceği gibi kampanyalar ve opsiyonlar doğrultusunda da değişiklikler söz konusu olabilir. Öte yandan plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) fiyatlara dahil değildir. 

İşte, 2024 ve 2025 model Mondial motor fiyat listesi 👇

Mondial Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

Mondial Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

  • SCOOTER Wing 50i -  59.560 TL

  • SCOOTER Turismo 50i - 59.960 TL

  • SCOOTER Fury 110i - 69.570 TL

  • SCOOTER Lavinia Pro - 74.540 TL

  • SCOOTER Strada - 121.260 TL

(Model Yılı: 2025)

Mondial Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

Mondial Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

  • SCOOTER Exon 50 - 49.495 TL 

  • SCOOTER Wing 50i - 53.657 TL 

  • SCOOTER Virago 50cc - 53.657 TL 

  • SCOOTER Turismo 50i - 54.014 TL 

  • SCOOTER 50 Znu ec - 54.725 TL 

  • SCOOTER 125 Elegante - 57.628 TL 

  • SCOOTER Fury 110i - 62.674 TL 

  • SCOOTER Exon 125 - 62.675 TL 

  • SCOOTER Lavinia Pro - 67.150S TL 

  • COOTER Lavinia - 67.150 TL 

  • SCOOTER 125 Ressivo - 100.323 TL 

  • SCOOTER Strada - 109.240 TL 

  • SCOOTER 250 Ressivo - 180.004 TL 

(Model Yılı: 2024)

Mondial Elektrikli Fiyat Listesi Nisan 2025

Mondial Elektrikli Fiyat Listesi Nisan 2025

  • ELEKTRİKLİ Buddy - 44.399 TL

  • ELEKTRİKLİ Rigby -  53.252 TL

  • ELEKTRİKLİ Moneta - 63.803 TL

  • ELEKTRİKLİ Capri - 71.808 TL

  • ELEKTRİKLİ Mona - 77.585 TL

  • ELEKTRİKLİ Tigray - Kasalı - 99.766 TL

(Model Yılı: 2024)

Mondial Cub Fiyat Listesi Nisan 2025

Mondial Cub Fiyat Listesi Nisan 2025

  • CUB SFC MINI 50ec - 49.990 TL

  • CUB SFC MINI 50ec (Model Yılı: 2024) - 45.036 TL

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Mondial Touring Fiyat Listesi Nisan 2025

Mondial Touring Fiyat Listesi Nisan 2025

  • TOURING 50 UAG - 54.990 TL 

  • TOURING 125 Drift L - 100.025 TL

(Model Yılı: 2025) 

Mondial Touring Fiyat Listesi 2024 Model

  • TOURING 50 UAG - 49.485 TL 

  • TOURING 125 Drift L - 81.986 TL

Mondial Cross Fiyat Listesi Nisan 2025

Mondial Cross Fiyat Listesi Nisan 2025

  • CROSS X-Treme Maxx 200i - 85.710 TL

  • CROSS X-Treme Maxx 200i (Model Yılı: 2024) - 77.215 TL

Mondial Chopper Fiyat Listesi Nisan 2025

Mondial Chopper Fiyat Listesi Nisan 2025
  • CHOPPER 250 Nevada - 179.533 TL 

(Model Yılı: 2024)

Mondial Zontes Fiyat Listesi Nisan 2025

Mondial Zontes Fiyat Listesi Nisan 2025
  • ZONTES Zontes 125M ZT 125-T - 188.355 TL

(Model Yılı: 2024)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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