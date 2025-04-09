Mondial Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) tescilli markası Mondial, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'nin en çok satan motorsiklet markalarından Mondial, 2004 yılından beri de sektörün lider markaları arasında. Ayrıca 2005 yılından 2014 yıllına kadar 10 kez üst üste Türkiye'nin en çok satan markası olarak seçildi. Peki, Mondial Scooter, SFC MINI 50ec, 50 UAG, 125 Drift L, X-Treme Maxx 200i ne kadar oldu?

İşte, Mondial Nisan ayı fiyatları ve taksit seçenekleri