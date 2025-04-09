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Kuba Motor Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Kuba Touring, Cub, Scooter, Chopper ve Off Road Güncel Fiyatları

Kuba Motor Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Kuba Touring, Cub, Scooter, Chopper ve Off Road Güncel Fiyatları

Motorsiklet
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 14:25

2004 yılından kurulan Kuba Motor, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'de her geçen gün talebin arttığı motosiklet piyasasının tercih edilen markalarından Kuba Motor, 2011 yılından bu yana Türkiye'nin en çok vitesli motosiklet üreten ve pazarlayan fiması olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 300'den fazla bayisi ve 400'ün üzerinde servisi ile geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki, Kuba Motor ÇİTA 50R, TK03, EGE 50, SPACE 50 Pro ne kadar oldu? Kuba Motor Scooter, Cub, Touring, Chopper ve Off-Road fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Kuba Motor Nisan ayı fiyatları

Kaynak: https://www.kubamotor.com.tr/home
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Kuba Motor Fiyat Listesi

Kuba Motor Fiyat Listesi

Kuba Motor, Nisan ayında da tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını duyurdu. Aşağıda yer alan fiyatlar, nakit alımlarda geçerli olsa da bayiden bayiye değişiklikler söz konusu olabilir. 

Nakit alımın yanı sıra markanın kredi kartı tercihlerine göre 6 ila 12 ay taksit seçenekleri de var. Taksit sayısına göre fiyatlarda değişiklik olabileceğini de unutmayın.

Kuba Motor Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba Motor Fiyat Listesi Mart 2025

  • KM125-6 MAX - 58.650 TL 

  • CG50 PRO ULTRA - 39.790 TL 

  • ÇİTA 50R PRO - 49.680 TL 

  • ÇİTA 50R GOLD PRO - 52.670 TL

Kuba Motor Touring Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba Motor Touring Fiyat Listesi Mart 2025

  • TK03 - 68.195 TL 

  • TERRA 125 - 87.400 TL

Kuba Motor Cub Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba Motor Cub Fiyat Listesi Mart 2025

  • EGE 50 - 44.390 TL 

  • CRISTAL 50 - 48.990 TL

Kuba Motor Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba Motor Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

  • BORELLI 50 - 76.130 TL 

  • SPACE 50 PRO - 44.160 TL 

  • BRILLIANT 50 PRO - 70.380 TL 

  • BRILLIANT 50 PRO-PLUS - 76.245 TL 

  • GRACE 50 - 69.230 TL 

  • VN50 PRO - 64.085 TL 

  • AZURE 50 PRO - 48.576 TL 

  • BRILLIANT 125 PRO-X - 76.245 TL 

  • CHIA125 - 85.675 TL 

  • AROME 125 PRO - 74.865 TL

  • NEWCITY 125 - 89.010 TL 

  • NEWLIGHT125 PRO - 79.810 TL 

  • BANNRY125 - 79.925 TL

  • NOVAX200 - 94.415 TL 

  • BLUEBIRD50 PRO - 52.095 TL

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Kuba Motor Chopper Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba Motor Chopper Fiyat Listesi Mart 2025
  • SUPERLİGHT 125 - 117.300 TL

Kuba Motor Off Road Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba Motor Off Road Fiyat Listesi Mart 2025

  • HUSSAR 135 - 71.388 TL 

  • HUSSAR 220 PRO - 155.520 TL

Kuba Motor E-Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba Motor E-Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

  • NERON X - 57.640 TL 

  • REE1500 - 40.480 TL 

  • GREE 08 - 46.750 TL 

  • GREE 12 - 52.250 TL 

  • ECORIDER MQ - 34.980 TL 

  • BLUES - 59.400 TL

Kuba Motor E-Car Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba Motor E-Car Fiyat Listesi Mart 2025
  • City - 322.920 TL

Kuba Motor Cross Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba Motor Cross Fiyat Listesi Mart 2025
  • RACE125 - 73.715 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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