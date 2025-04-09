Kuba Motor Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Kuba Touring, Cub, Scooter, Chopper ve Off Road Güncel Fiyatları

2004 yılından kurulan Kuba Motor, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'de her geçen gün talebin arttığı motosiklet piyasasının tercih edilen markalarından Kuba Motor, 2011 yılından bu yana Türkiye'nin en çok vitesli motosiklet üreten ve pazarlayan fiması olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 300'den fazla bayisi ve 400'ün üzerinde servisi ile geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki, Kuba Motor ÇİTA 50R, TK03, EGE 50, SPACE 50 Pro ne kadar oldu? Kuba Motor Scooter, Cub, Touring, Chopper ve Off-Road fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Kuba Motor Nisan ayı fiyatları