RKS Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte RKS Scooter, Touring, Racing, Naked, Cruiser, Cross ve ATV Güncel Fiyatları

2023 yılında pazar lideri olmayı başaran RKS Motor, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. 2004 yılından beri Türkiye'nin önde gelen motosiklet üreticileri arasında yer alan RKS Motor, 15 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Gaziantep, Manisa, Bilecik ve Romanya'da fabrikaları üretim yapan marka, yenilenen fiyatları ile de otomobil tutkunlarının radarında yerini alıyor. Peki, RKS 250, Scooter, Maxi Scooter, Cub, Cross, Naked, Touring, Cruiser ve ATV fiyatları ne kadar oldu?

İşte, RKS Nisan ayı fiyat listeleri ve taksit seçenekleri