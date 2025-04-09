RKS Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte RKS Scooter, Touring, Racing, Naked, Cruiser, Cross ve ATV Güncel Fiyatları
RKS Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte RKS Scooter, Touring, Racing, Naked, Cruiser, Cross ve ATV Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.rksmotor.com.tr/home.html
2023 yılında pazar lideri olmayı başaran RKS Motor, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. 2004 yılından beri Türkiye'nin önde gelen motosiklet üreticileri arasında yer alan RKS Motor, 15 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Gaziantep, Manisa, Bilecik ve Romanya'da fabrikaları üretim yapan marka, yenilenen fiyatları ile de otomobil tutkunlarının radarında yerini alıyor. Peki, RKS 250, Scooter, Maxi Scooter, Cub, Cross, Naked, Touring, Cruiser ve ATV fiyatları ne kadar oldu?
İşte, RKS Nisan ayı fiyat listeleri ve taksit seçenekleri
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RKS Fiyat Listesi
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RKS Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025
RKS Maxi Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025
RKS Touring Fiyat Listesi Nisan 2025
RKS Naked Fiyat Listesi Nisan 2025
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RKS Racing Fiyat Listesi Nisan 2025
RKS Adventure Fiyat Listesi Nisan 2025
RKS Cruiser Fiyat Listesi Nisan 2025
RKS Croos Fiyat Listesi Nisan 2025
RKS Cub Fiyat Listesi Nisan 2025
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RKS E-Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025
RKS ATV Fiyat Listesi Nisan 2025
Standart Modeller: RKS Touring Fiyat Listesi Nisan 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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