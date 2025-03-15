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Ford Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Ford Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 14:40

1903 yılından beri değişmeyen kalite anlayışı ile faaliyet gösteren Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford tarafından kurulan marka, otomobil tutkunlarının tercihi olmanın yanı sıra son yıllarda Borsa İstanbul'da da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Mart ayında biraz geç güncellenen fiyatları ile ise dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin Mart ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un Mart ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Mart 2025 Ford Fiyat Listesi

Mart 2025 Ford Fiyat Listesi

Amerikalı otomobil devi Ford, 11 Mart'tan itibaren geçerli kampanyalarını ve fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerinden Yeni Puma, Mart ayında 1.427.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda marka tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar kampanyalar, dönemlik indirimler ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Mart 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium - 1.427.800 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium - 1.645.600 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X - 1.841.800 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Focus Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Focus Sedan Fiyat Listesi

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 1.847.500 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 1.942.000 TL

Ford Focus Station Wagon Fiyat Listesi

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.055.400 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil - 1.946.800 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X - 2.038.200 TL

Ford Focus Hatchback Fiyat Listesi

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil - 1.754.700 TL

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X - 1.868.100 TL

  • Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X - 2.194.700 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil - 1.922.600 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X - 2.024.700 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Kuga Fiyat Listesi Mart 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.204.200 TL 

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.498.300 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2.623.400 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Ranger Fiyat Listesi Mart 2025

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 2.505.400 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2.883.500 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 3.335.100 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2.341.300 TL

  • 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 3.513.700 TL

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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Mart 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.853.900 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.208.000 TL

Ford Edge Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Edge Fiyat Listesi Mart 2025

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL 3.956.000 TL

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 4.656.000 TL

(Model Yılı: 2024)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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