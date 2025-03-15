Ford Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

1903 yılından beri değişmeyen kalite anlayışı ile faaliyet gösteren Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford tarafından kurulan marka, otomobil tutkunlarının tercihi olmanın yanı sıra son yıllarda Borsa İstanbul'da da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Mart ayında biraz geç güncellenen fiyatları ile ise dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin Mart ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un Mart ayı kampanyaları ve fiyat listesi