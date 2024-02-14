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Ferhat-Şirin Diyarında Efsane Aşk: 25 Yıldır Her Gün Aynı Renk Elbise Giyen Çift

Ferhat-Şirin Diyarında Efsane Aşk: 25 Yıldır Her Gün Aynı Renk Elbise Giyen Çift

Amasya
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 09:50

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Amasya'da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. Ferhat ile Şirin diyarı Amasya’da uzun süredir birbirlerine olan tutkulu aşkları ile dikkat çeken çift 14 Şubat'ta da insanlara ilham oldular.

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Eşine ilk günkü gibi aşık olan Turhan Ladikli, çeyrek asırdır söz yıldönümlerinde çiçek ve çikolata alıp kız isteme adetini yeniliyor.

Eşine ilk günkü gibi aşık olan Turhan Ladikli, çeyrek asırdır söz yıldönümlerinde çiçek ve çikolata alıp kız isteme adetini yeniliyor.

“Bir elmanın iki yarısı gibiyiz”

“Bir elmanın iki yarısı gibiyiz”

Evliliklerinde 24 yılı geride bıraktıklarını anlatan Rana Ladikli, “Evlendiğimiz günden beri aynı renk kostümlerle geziyoruz. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Aynı renk ve kombinleri seçiyoruz” dedi.

Renk tercihlerini kendisi belirlerken kızlarının da kendilerine uyum sağladığını anlatan Ladikli, “Rengi ben belirliyorum. Turhan Bey de sağ olsun bana uyum sağlıyor. Biz büyük bir aşk yaşıyoruz. Bir daha dünyaya gelsem kesinlikle eşimle evlenirim” diye konuştu.

“Hanımın seçtiği renge ‘evet’ diyorum”

“Hanımın seçtiği renge ‘evet’ diyorum”

14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk gelen kız isteme adetinin hazırlığına heyecanla başlayan Turhan Ladikli, “Kız istemek kolay olmuyor. Bu sene eşimi 25. kez istedim. Sevince böyle oluyor. Elbise seçiminde zorlanmıyorum. Hanımın seçtiğine ‘evet’ dediğimde mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.

Çiftçin günümüzde sevginin timsali olduğunu düşünen komşuları Şerife Ekşi ise “Onlar severek evlendiler. Aşkları daim olsun. Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir. Farklı elbise giydiklerini bir gün olsun görmedim. Bence bu hem aşk hem de alışkanlık” ifadelerini kullandı.

Çiftçin günümüzde sevginin timsali olduğunu düşünen komşuları Şerife Ekşi ise “Onlar severek evlendiler. Aşkları daim olsun. Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir. Farklı elbise giydiklerini bir gün olsun görmedim. Bence bu hem aşk hem de alışkanlık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İşte o çift: 👇

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