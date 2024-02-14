Ferhat-Şirin Diyarında Efsane Aşk: 25 Yıldır Her Gün Aynı Renk Elbise Giyen Çift

Amasya'da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. Ferhat ile Şirin diyarı Amasya’da uzun süredir birbirlerine olan tutkulu aşkları ile dikkat çeken çift 14 Şubat'ta da insanlara ilham oldular.
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Eşine ilk günkü gibi aşık olan Turhan Ladikli, çeyrek asırdır söz yıldönümlerinde çiçek ve çikolata alıp kız isteme adetini yeniliyor.
“Bir elmanın iki yarısı gibiyiz”
“Hanımın seçtiği renge ‘evet’ diyorum”
Çiftçin günümüzde sevginin timsali olduğunu düşünen komşuları Şerife Ekşi ise “Onlar severek evlendiler. Aşkları daim olsun. Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir. Farklı elbise giydiklerini bir gün olsun görmedim. Bence bu hem aşk hem de alışkanlık” ifadelerini kullandı.
İşte o çift: 👇
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