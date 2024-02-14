Ferhat-Şirin Diyarında Efsane Aşk: 25 Yıldır Her Gün Aynı Renk Elbise Giyen Çift

Evliliklerinde 24 yılı geride bıraktıklarını anlatan Rana Ladikli, “Evlendiğimiz günden beri aynı renk kostümlerle geziyoruz. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Aynı renk ve kombinleri seçiyoruz” dedi.

Renk tercihlerini kendisi belirlerken kızlarının da kendilerine uyum sağladığını anlatan Ladikli, “Rengi ben belirliyorum. Turhan Bey de sağ olsun bana uyum sağlıyor. Biz büyük bir aşk yaşıyoruz. Bir daha dünyaya gelsem kesinlikle eşimle evlenirim” diye konuştu.