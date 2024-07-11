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Fenerbahçe'nin Eski Sportif Direktörü Damien Comolli Ülkesinde Tutuklandı!

Fenerbahçe'nin Eski Sportif Direktörü Damien Comolli Ülkesinde Tutuklandı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 11:26

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ve şu anda da Ligue 1 ekibi Toulouse’un başkanı Damien Comolli, Fransa'da devam eden 'sahte menajer' soruşturması kapsamında tutuklandı. (Le Parisien)

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Fenerbahçe'de ilk kez 2018 yılında başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, göreve gelmesinin ardından sportif direktörlük görevini Damien Comolli'ye emanet etmişti.

Fenerbahçe'de ilk kez 2018 yılında başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, göreve gelmesinin ardından sportif direktörlük görevini Damien Comolli'ye emanet etmişti.
cdnuploads.aa.com.tr

Fransız futbol insanı, yaptığı transferlerle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmiş ve yollar bir buçuk sene sonra ayrılmıştı.

Fransız futbol insanı, yaptığı transferlerle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmiş ve yollar bir buçuk sene sonra ayrılmıştı.

Fenerbahçe kariyerinin ardından Ligue 1 ekibi Toulouse’un başkanlığını devralan ve dört senedir görevinde olan Comolli, ülkesinde "sahte menajer" soruşturması kapsamında tutuklandı.

Fenerbahçe kariyerinin ardından Ligue 1 ekibi Toulouse’un başkanlığını devralan ve dört senedir görevinde olan Comolli, ülkesinde "sahte menajer" soruşturması kapsamında tutuklandı.

Le Parisien'in haberine göre, soruşturma kapsamında futbol dünyasından çok sayıda menajer ve aracı da tutuklandı.

Le Parisien'in haberine göre, soruşturma kapsamında futbol dünyasından çok sayıda menajer ve aracı da tutuklandı.

2023 yazında PSG'nin eski çalıştırıcısı Christophe Galtier'in oğlu Jordan Galtier,Toulouse'da Teknik Direktör Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirilmişti.

2023 yazında PSG'nin eski çalıştırıcısı Christophe Galtier'in oğlu Jordan Galtier,Toulouse'da Teknik Direktör Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirilmişti.
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Olayın merkezinde 2021'de Montpellier'den OGC Nice'e giden Andy Delort'un transferinin olduğu da aktarılanlar arasında yer alıyor.

Olayın merkezinde 2021'de Montpellier'den OGC Nice'e giden Andy Delort'un transferinin olduğu da aktarılanlar arasında yer alıyor.

Comolli'nin Fenerbahçe döneminde transfer ettiği oyunculardan bazıları. 👇

Comolli'nin Fenerbahçe döneminde transfer ettiği oyunculardan bazıları. 👇

Barış Alıcı, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson, Harun Tekin, Yassine Benzia, Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Miha Zajc, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz.

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