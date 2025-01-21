Fenerbahçe'nin Defansına Gelen Yeni Brezilyalı Diego Carlos Kimdir?
Fenerbahçe'nin Defansına Gelen Yeni Brezilyalı Diego Carlos Kimdir?
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini defans hattına yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın formasını giyen Diego Carlos ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇
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Diego Carlos kimdir?
Ne kadar bonservis ödenecek? Sözleşme süresi kaç yıl olacak?
Carlos'un forma giydiği kulüplerde çıktığı maç sayısı ve yakaladığı istatistikler şu şekilde 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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