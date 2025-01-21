Fenerbahçe'nin Defansına Gelen Yeni Brezilyalı Diego Carlos Kimdir?

15 Mart 1993’te Brezilya'nın Barra Bonita kentinde dünyaya gelen Diego Carlos, futbol kariyerine 2013 yılında kendi ülkesinde adım attı. 1,85 boyundaki başarılı savunmacı, 2014 yılında Avrupa macerasına Portekiz’e transfer olarak başladı. Kısa süre Estoril ve Porto formalarını terleten Carlos, Nantes ile anlaştı.

Fransız ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kariyerindeki en büyük sıçramayı burada gerçekleştirdi. 2019 yazında Sevilla, 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Carlos’u kadrosuna kattı. İspanya’da geçirdiği üç sezonda kırmızı-beyazlı formayla önemli başarılara imza atan savunmacı, Sevilla ile Avrupa Ligi kupasını kaldırarak kariyerinin zirvesine ulaştı.

Bu başarının ardından Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Carlos’u transfer etmek için 2022 yılında Sevilla’ya tam 31 milyon euro ödedi.