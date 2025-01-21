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Fenerbahçe'nin Defansına Gelen Yeni Brezilyalı Diego Carlos Kimdir?

Fenerbahçe'nin Defansına Gelen Yeni Brezilyalı Diego Carlos Kimdir?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 23:10

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini defans hattına yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın formasını giyen Diego Carlos ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇

Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇

'Transfer Bilgilendirme 

Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü'

Diego Carlos kimdir?

Diego Carlos kimdir?

15 Mart 1993’te Brezilya'nın Barra Bonita kentinde dünyaya gelen Diego Carlos, futbol kariyerine 2013 yılında kendi ülkesinde adım attı. 1,85 boyundaki başarılı savunmacı, 2014 yılında Avrupa macerasına Portekiz’e transfer olarak başladı. Kısa süre Estoril ve Porto formalarını terleten Carlos, Nantes ile anlaştı.

Fransız ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kariyerindeki en büyük sıçramayı burada gerçekleştirdi. 2019 yazında Sevilla, 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Carlos’u kadrosuna kattı. İspanya’da geçirdiği üç sezonda kırmızı-beyazlı formayla önemli başarılara imza atan savunmacı, Sevilla ile Avrupa Ligi kupasını kaldırarak kariyerinin zirvesine ulaştı.

Bu başarının ardından Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Carlos’u transfer etmek için 2022 yılında Sevilla’ya tam 31 milyon euro ödedi.

Ne kadar bonservis ödenecek? Sözleşme süresi kaç yıl olacak?

Ne kadar bonservis ödenecek? Sözleşme süresi kaç yıl olacak?

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Diego Carlos’un transferi için Aston Villa'ya 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleştirilecek. Brezilyalı isimle 2+1 yıllık kontrata imza atılması bekleniyor.

Carlos'un forma giydiği kulüplerde çıktığı maç sayısı ve yakaladığı istatistikler şu şekilde 👇

Carlos'un forma giydiği kulüplerde çıktığı maç sayısı ve yakaladığı istatistikler şu şekilde 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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