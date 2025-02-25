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Fenerbahçe, Mourinho'ya Yöneltilen Irkçılık Suçlamasına Karşı Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, Mourinho'ya Yöneltilen Irkçılık Suçlamasına Karşı Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.02.2025 - 13:52

Galatasaray cephesi maçın ardından Mourinho'nun yaptığı açıklamaları hedef almıştı. Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesini kastederek 'Maymun gibi zıpladılar' sözü için Galatasaray 'ırkçılık' açıklaması yaptı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, farklı programlara katılarak konunun ırkçılık olmadığını bağlamından koparılarak değerlendirildiğini söyledi. Fenerbahçe de konuyla ilgili açıklama yayınladı.

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0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından iki takımdan karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından iki takımdan karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

Galatasaray cephesi dün gece Mourinho'nun 'Yedek kulübesinde maymun gibi zıpladılar' açıklaması 'ırkçılık' olarak niteledi ve açıklama yayınladı. Acun Ilıcalı'nın dün gece cevap verdiği açıklamaya karşı bugün resmi açıklama da geldi.

Galatasaray'ın yaptığı suçlamaya haberimizde yer vermiştik.

Tartışmalar sürerken bugün Fenerbahçe'den de resmi açıklama geldi.

Tartışmalar sürerken bugün Fenerbahçe'den de resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe, konunun bağlamından koparıldığını söyleyerek suçlamayı 'aciz bir iftira' olarak niteledi. Fenerbahçe'nin açıklamasında 'Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.' dendi.

Fenerbahçe konuyla ilgili "Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere" diyerek açıklama yaptı:

Fenerbahçe konuyla ilgili "Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere" diyerek açıklama yaptı:

'Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.'

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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