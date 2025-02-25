Fenerbahçe, Mourinho'ya Yöneltilen Irkçılık Suçlamasına Karşı Açıklama Yaptı
Fenerbahçe, Mourinho'ya Yöneltilen Irkçılık Suçlamasına Karşı Açıklama Yaptı
Galatasaray cephesi maçın ardından Mourinho'nun yaptığı açıklamaları hedef almıştı. Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesini kastederek 'Maymun gibi zıpladılar' sözü için Galatasaray 'ırkçılık' açıklaması yaptı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, farklı programlara katılarak konunun ırkçılık olmadığını bağlamından koparılarak değerlendirildiğini söyledi. Fenerbahçe de konuyla ilgili açıklama yayınladı.
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0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından iki takımdan karşılıklı açıklamalar devam ediyor.
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Tartışmalar sürerken bugün Fenerbahçe'den de resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe konuyla ilgili "Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere" diyerek açıklama yaptı:
Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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