Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Hangi Kanalda?
Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Hangi Kanalda?
Ziraat Kupası çeyrek finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kupada kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılı takım ile sarı-lacivertli ekip ve taraftarları için heyecanlı geri sayım sürerken 'boykot' süreci, maçın ertelenme ihtimalini akıllara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden maçı açar dinleriz' sözlerinin ardında derbi maçının kaçta olduğu da merak konusu oldu.
Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Derbi maçı ertelenir mi?
İşte, detaylar...
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Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?
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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Ertelendi mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Derbi 20:45'te Selçuk Sports'da