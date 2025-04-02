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Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Hangi Kanalda?

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Hangi Kanalda?

Fenerbahçe galatasaray Boykot
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 16:28

Ziraat Kupası çeyrek finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kupada kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılı takım ile sarı-lacivertli ekip ve taraftarları için heyecanlı geri sayım sürerken 'boykot' süreci, maçın ertelenme ihtimalini akıllara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden maçı açar dinleriz' sözlerinin ardında derbi maçının kaçta olduğu da merak konusu oldu. 

Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Derbi maçı ertelenir mi? 

İşte, detaylar...

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Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde derbi heyecanı için geri sayım başladı. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak olan müsabakada ev sahibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek, yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. 

Fenerbahçe-Galatasaray Hangi Kanalda? Neden Boykot Ediliyor?

Futbol dünyasının heyecanla beklediği dev derbi ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Ancak bir süredir devam eden boykotlar kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe -Galatasaray maçını ATV'nin elinde olmayan bir yerden dinlemeyi tavsiye etti. İşte, Özel'in o açıklaması; 

“Bu bir sürekli boykot kararı değil. Sürekli boykot yaptığımız, başta Doğuş Grubu olmak üzere. A Haber, CNN ve yandaş kanallar ile bu kanalların sahipleri. Örneğin Demirören Grubu. Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden maçı açar dinleriz. Biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV'ye bakmayacağız tabii ki. Çok izlenirse çok kazanacaklar. Ekrem Başkan'a bu kadar iftiralar atan, her fırsatta bize küfredenlerin reytinglerini güçlendirmek istemiyoruz. Bu akşam ATV'ye reklam veren firmaların da gönlümüzde yeri olmayacak. Dün akşam boykota karşı cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, TOBB Başkanı olmadık açıklamalar yaptılar. AK Parti'nin fişlemelerinin tamamını Saray'ın önünde bidonla yakarım. O fişlemelerin hepsini bulacağım Saray'ın önünde gençlerle yakıp kutlayacağız. Kimse korkmasın. Bugünkü sistemin aparatları korksun. Hepsiyle hesaplaşacağız.”

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Ertelendi mi?

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Ertelendi mi?

2 Nisan tüketimi durduruyoruz boykotunun da olduğu bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının ertelenebileceği ihtimali de futbolseverlerin gündeminde. Ancak konuya ilişkin TFF ya da futbol kulüplerinden herhangi bir açıklama gelmedi. ATV'nin 2 Nisan yayın akışında ise 

  • 19.45 Derbi Günü

  • 20.45 Fenerbahçe-Galatasaray Maçı yer alıyor. 

Yani derbi heyecanı devam ediyor gibi görünüyor.

Fenerbahçe- Galatasaray Derbisinin Muhtemel 11'leri 

  • Fenerbahçe: İrfan Can E., Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Dzeko 

  • Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen olarak tahmin ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Barbaros Y

Derbi 20:45'te Selçuk Sports'da