Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde derbi heyecanı için geri sayım başladı. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak olan müsabakada ev sahibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek, yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray Hangi Kanalda? Neden Boykot Ediliyor?

Futbol dünyasının heyecanla beklediği dev derbi ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Ancak bir süredir devam eden boykotlar kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe -Galatasaray maçını ATV'nin elinde olmayan bir yerden dinlemeyi tavsiye etti. İşte, Özel'in o açıklaması;