Fenerbahçe'den Nefret Ediyormuş! Roma Teknik Direktörü De Rossi'den Zeki Çelik Açıklaması

'Derbi hazırlıkları sırasında oyunculara bunun önemini anlatmak istedim. Portekizli oyunculara 'Çocukken hangi takımdan nefret ederdiniz? diye sordum: Sporting Lisbon.' Türk'e: 'Ya sen?: Fenerbahçe' Alman'a, Fransız'a ve diğerlerine de aynı soruyu sordum ve onları motive ettim: Şimdi çocukken nefret ettiğiniz takıma karşı oynayıp onların kıçlarını tekmelemeniz gerektiğini düşünün.'