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Fenerbahçe'den Nefret Ediyormuş! Roma Teknik Direktörü De Rossi'den Zeki Çelik Açıklaması

Fenerbahçe'den Nefret Ediyormuş! Roma Teknik Direktörü De Rossi'den Zeki Çelik Açıklaması

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 19:01

İtalya Seri A ekibi Roma'yı çalıştıran De Rossi'den flaş bir açıklama geldi. İtalyan Antrenörler Birliği (AIAC) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan genç teknik adam futbolcusu Zeki Çelik'in Fenerbahçe'den nefret ettiğini belirtti. (Fanatik)

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Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, milli futbolcu Zeki Çelik'in Türkiye'de nefret ettiği takımın Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, milli futbolcu Zeki Çelik'in Türkiye'de nefret ettiği takımın Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

Lazio derbisi ile ilgili konuşan 40 yaşındaki teknik direktör, oyuncularını maça motive etmek için farklı bir strateji uyguladığını dile getirdi.

Lazio derbisi ile ilgili konuşan 40 yaşındaki teknik direktör, oyuncularını maça motive etmek için farklı bir strateji uyguladığını dile getirdi.

İtalyan çalıştırıcı, takımdaki Portekizlilere, "Çocukken hangi takımdan nefret ederdiniz?" diye sorduğunda Lizbon cevabını aldığını açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı, takımdaki Portekizlilere, "Çocukken hangi takımdan nefret ederdiniz?" diye sorduğunda Lizbon cevabını aldığını açıkladı.

Teknik adam, aynı soruyu Zeki Çelik'e de sorduğunu söyleyerek milli futbolcunun "Fenerbahçe" dediğini duyurdu.

Teknik adam, aynı soruyu Zeki Çelik'e de sorduğunu söyleyerek milli futbolcunun "Fenerbahçe" dediğini duyurdu.

Rossi'nin açıklaması 👇

Rossi'nin açıklaması 👇

'Derbi hazırlıkları sırasında oyunculara bunun önemini anlatmak istedim. Portekizli oyunculara 'Çocukken hangi takımdan nefret ederdiniz? diye sordum: Sporting Lisbon.' Türk'e: 'Ya sen?: Fenerbahçe' Alman'a, Fransız'a ve diğerlerine de aynı soruyu sordum ve onları motive ettim: Şimdi çocukken nefret ettiğiniz takıma karşı oynayıp onların kıçlarını tekmelemeniz gerektiğini düşünün.'

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