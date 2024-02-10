Fatih Görkem’e Görücü Olarak Geliyor! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Fatih Görkem’e Görücü Olarak Geliyor! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kızılcık Şerbeti'nin 50. bölümünde yer alan dizi kıyafetlerini sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Doğa'nın giydiği kazak, Alev'in tercih ettiği elbise ve Kıvılcım'ın kıyafetlerini aradık bulduk. Ayrıca kıyafetlerin benzerlerini bulmayı da ihmal etmedik. Gelin, Kızılcık Şerbeti 50. bölüm dizi kıyafetlerini ve benzerlerini beraber inceleyelim.
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Bu içerik 10.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Görkem'in bu elbisesinin rengi sizce de çok güzel değil mi?
2. Triko takım arıyorsanız, Pembe'nin bu bej tonlarındaki takımını mutlaka incelemelisiniz.
3. Doğa'nın bu kazağı, jeanlerle çok güzel olmaz mı?
4. Şık ve zarif bir duruşuyla herkesin beğenisini kazanan bu kombine biz de bayıldık.
5. Ofis şıklığını yakalamak için tercih edebileceğiniz bir takımla devam edelim.
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6. Pijama takımı arayışındaysanız saten bir öneriye ne dersiniz?
7. Görkem'in giydiği çizgili bluzu merak ediyorsanız...
8. Peki, Görkem'in ofis şıklığına ne demeli?😍
9. Çimen'in kürk detaylı montunu arayanları ise böyle alalım.
10. Alev'in bu triko elbisesini ona çok yakıştırdık. Kemer ve blazer ceketle kombinlenmesi de yerinde bir karar olmuş.
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11. Kısa trençkot modellerini beğenenler burada mı? Doğa'nın bu kombini günlük hayatta size şıklığı getirecek.
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