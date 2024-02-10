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Fatih Görkem’e Görücü Olarak Geliyor! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Fatih Görkem’e Görücü Olarak Geliyor! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 16:47

Kızılcık Şerbeti'nin 50. bölümünde yer alan dizi kıyafetlerini sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Doğa'nın giydiği kazak, Alev'in tercih ettiği elbise ve Kıvılcım'ın kıyafetlerini aradık bulduk. Ayrıca kıyafetlerin benzerlerini bulmayı da ihmal etmedik. Gelin, Kızılcık Şerbeti 50. bölüm dizi kıyafetlerini ve benzerlerini beraber inceleyelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 10.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Görkem'in bu elbisesinin rengi sizce de çok güzel değil mi?

1. Görkem'in bu elbisesinin rengi sizce de çok güzel değil mi?

Refka markasına ait olan Taş Düğme Detaylı Saten Tesettür Abiye Elbise sadece 749 TL. Burada

Hepsiburada

2. Triko takım arıyorsanız, Pembe'nin bu bej tonlarındaki takımını mutlaka incelemelisiniz.

2. Triko takım arıyorsanız, Pembe'nin bu bej tonlarındaki takımını mutlaka incelemelisiniz.

Mizalle markasına ait Özel Desenli Triko Hırka 1099 TL. Burada

Elbise ise indirimle 800 TL'ye düşüyor. Buradan inceleyin

3. Doğa'nın bu kazağı, jeanlerle çok güzel olmaz mı?

3. Doğa'nın bu kazağı, jeanlerle çok güzel olmaz mı?

KNTLGY markasına ait olan bu Beige Crop Kazak 3.999 TL. Buradan ulaşın

4. Şık ve zarif bir duruşuyla herkesin beğenisini kazanan bu kombine biz de bayıldık.

4. Şık ve zarif bir duruşuyla herkesin beğenisini kazanan bu kombine biz de bayıldık.

Seize the Day markasına ait olan kare yaka, vatkalı bu bluz 1790 TL. Buraya tıktık

Manc markasına ait olan çantasını arayanları da buraya alalım. Fiyatı 7500 TL.

5. Ofis şıklığını yakalamak için tercih edebileceğiniz bir takımla devam edelim.

5. Ofis şıklığını yakalamak için tercih edebileceğiniz bir takımla devam edelim.

QOOQ markasına ait olan Cess Ceket Kahve sadece 1.149,50 TL. Burada

QOOQ Cess Pantolon Kahve ise 899,50 TL. Buraya tıktık

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6. Pijama takımı arayışındaysanız saten bir öneriye ne dersiniz?

6. Pijama takımı arayışındaysanız saten bir öneriye ne dersiniz?

Feu De Elu markasına ait olan bu pijama takımının her bir parçasını bu koleksiyonda bulabilirsiniz. Buraya tıktık

Hepsiburada

7. Görkem'in giydiği çizgili bluzu merak ediyorsanız...

7. Görkem'in giydiği çizgili bluzu merak ediyorsanız...

Seçil markasına ait olan bu Çizgili Düğme Detaylı V Yaka Triko Bluz, 1899 TL.Burada

8. Peki, Görkem'in ofis şıklığına ne demeli?😍

8. Peki, Görkem'in ofis şıklığına ne demeli?😍

Seçil markasına ait olan Fileto Cepli Klasik Kesim Blazer Ceket 2499 TL. Burada

9. Çimen'in kürk detaylı montunu arayanları ise böyle alalım.

9. Çimen'in kürk detaylı montunu arayanları ise böyle alalım.

Seize the Day markasına ait olan Jude Mont 1.950 TL. Buradan ulaşın

10. Alev'in bu triko elbisesini ona çok yakıştırdık. Kemer ve blazer ceketle kombinlenmesi de yerinde bir karar olmuş.

10. Alev'in bu triko elbisesini ona çok yakıştırdık. Kemer ve blazer ceketle kombinlenmesi de yerinde bir karar olmuş.

KNTLGY markasına ait olan bu Infinity Knit Beige Dress 4.999 TL. Burada

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11. Kısa trençkot modellerini beğenenler burada mı? Doğa'nın bu kombini günlük hayatta size şıklığı getirecek.

11. Kısa trençkot modellerini beğenenler burada mı? Doğa'nın bu kombini günlük hayatta size şıklığı getirecek.

Kısa trençkot Seize The Day markasına ait olup 1.850 TL. Buraya tıktık

Tirko ise Muun markasına ait, fiyatı 1.795 TL. Burada

Çanta ise Manc markasına ait ve 10,950 TL. Buradan ulaşın 

Ayakkabı İlvi'den geliyor yalnız fiyatının biraz tuzlu olduğunu belirtmeden geçmeyelim, 6.999 TL. Buraya tıktık

Kızılcık Şerbeti'nin 50. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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