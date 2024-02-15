Fatih Altaylı, 500 TL Banknotun Neden Basılmadığını Açıkladı!
Fatih Altaylı, 500 TL Banknotun Neden Basılmadığını Açıkladı!
Uzun süredir 2000 TL'nin satın alma gücündeki düşüşle beklenen 500 ve 1000 TL'lik banknotlar gündemden düşmüyor. Birçok gazeteci ve iş insanı da konuya dahil olurken bir yorum da gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, 500 TL'lik banknotun neden basılmadığını açıkladı.
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2021 sonlarında yükselen enflasyonla gündeme gelen, 2022'de sıklıkla beklenen 500 ve 1000 TL'lik banknotlara piyasada ihtiyaç hissediliyor.
Fatih Altaylı da YouTube yayınlarında sıklıkla ekonomiye değinirken, 500 TL'lik banknotun neden basılmadığını da açıkladı.
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Altaylı maaş ödemelerinde de banknotlar için 'moral etkisi' de derken şunları söyledi:
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En basit ödemelerde dahi banknotların çok yer kaplamasını da Altaylı şöyle anlattı:
Fatih Altaylı'nın yorumları burada.
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