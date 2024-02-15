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Fatih Altaylı, 500 TL Banknotun Neden Basılmadığını Açıkladı!

Fatih Altaylı, 500 TL Banknotun Neden Basılmadığını Açıkladı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 11:19

Uzun süredir 2000 TL'nin satın alma gücündeki düşüşle beklenen 500 ve 1000 TL'lik banknotlar gündemden düşmüyor. Birçok gazeteci ve iş insanı da konuya dahil olurken bir yorum da gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, 500 TL'lik banknotun neden basılmadığını açıkladı.

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2021 sonlarında yükselen enflasyonla gündeme gelen, 2022'de sıklıkla beklenen 500 ve 1000 TL'lik banknotlara piyasada ihtiyaç hissediliyor.

2021 sonlarında yükselen enflasyonla gündeme gelen, 2022'de sıklıkla beklenen 500 ve 1000 TL'lik banknotlara piyasada ihtiyaç hissediliyor.

Merkez Bankası konusunda uzman ekonomistler, 200 TL'nin emisyon hacmi ve alım gücüne yönelik değerlendirmelerinde 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılması gerektiğini düşünüyor.

Son günlerde banknot tartışmasına ekonominin dışında da birçok isim dahil oldu.

Fatih Altaylı da YouTube yayınlarında sıklıkla ekonomiye değinirken, 500 TL'lik banknotun neden basılmadığını da açıkladı.

Fatih Altaylı da YouTube yayınlarında sıklıkla ekonomiye değinirken, 500 TL'lik banknotun neden basılmadığını da açıkladı.

Moral etkisiyle psikolojik olarak enflasyondaki yüksekliğin hissedilmemesi adına olduğunu belirten ayrıca Altaylı, kredi kartı kullanımını teşvik ederek, kayıt dışı ekonomiyi küçültmek amacı taşıyabileceğini de belirtti:

Bugün ekip arkadaşlarımızla İstanbul’un ortalama bir lokantasına yemeğe gitsek ortalama en aşağı 5-6 bin TL para veririz. Napıcaz, böyle para mı vereceğiz. O yüzden kredi kartını kullanırım. Belki kredi kartını kullanmayı teşvik etmek ve ekonomiyi kayıt altında tutmak için yapıyorlar, bilemiyorum.

Simit hesabı!

Simit hesabı!

Sosyal medyada da son günlerde gündem olan 200 TL'nin simit üzerinden alım gücündeki hesaba Altaylı, 'Birisi sosyal medyada yazmış. ‘200 lira çıktığında bugün 20 simit, o zaman 200 simit alınıyordu.’ Yanılıyor. O zaman 50 kuruştu. 400 simit alıyorduk. Bugün 200 simit alıyor ki seçime kadar ertelenen simit zammı ile! Seçimden sonra 20 simit de alamayacak. 12-13 simit alacak' yorumunu yaptı.

"İktidarın görmemesi mümkün mü?"

"İktidarın görmemesi mümkün mü?"

Altaylı büyük banknotların basımı için, 'Bunu biz görüyoruz, o bu görüyor, iktidarın görmemesi mümkün mü? Yapmıyorlar, yapmak işlerine gelmiyor. Çünkü o günkü 200 lira seviyesinde bir para basmak istesen bugün 5000 liralık banknot yapmak lazım' ifadelerini kullandı.

Altaylı maaş ödemelerinde de banknotlar için 'moral etkisi' de derken şunları söyledi:

Altaylı maaş ödemelerinde de banknotlar için 'moral etkisi' de derken şunları söyledi:

Şimdi emekli maaşı 10 bin lira. Bankaya maaş almaya gidiyorsun 2 tane para veriyorlar eline. Al güle güle kullan. Bunun elbette moral etkisi var. Bakarsın fenalık geçirirsin, 2 para aldım diye. Asgari ücret 3 para, hadi 4 de. Öğretmen maaşı 4 para… Tabii ki o yüzden yapmıyorlar. Ama ne oluyor, herkes cebinde yeniden dolar taşıyor.

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En basit ödemelerde dahi banknotların çok yer kaplamasını da Altaylı şöyle anlattı:

En basit ödemelerde dahi banknotların çok yer kaplamasını da Altaylı şöyle anlattı:

 İstanbul’da otopark parası 400 TL. Nasıl olacak bu iş? 10 dolar verdiğinde işin oluyor da öbürü olmuyor. Bir insan kaç tane 200 lira taşır cebinde? Cebim şiş geziyorum ama sabah çıkıyorum akşama kalmıyor.

Fatih Altaylı'nın yorumları burada.

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