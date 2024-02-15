Fatih Altaylı, 500 TL Banknotun Neden Basılmadığını Açıkladı!

Altaylı büyük banknotların basımı için, 'Bunu biz görüyoruz, o bu görüyor, iktidarın görmemesi mümkün mü? Yapmıyorlar, yapmak işlerine gelmiyor. Çünkü o günkü 200 lira seviyesinde bir para basmak istesen bugün 5000 liralık banknot yapmak lazım' ifadelerini kullandı.