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Evi Her Zaman Temiz ve Düzenli Olan İnsanların 10 Sırrı

etiket Evi Her Zaman Temiz ve Düzenli Olan İnsanların 10 Sırrı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 12:31
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Evi her zaman temiz tutmanın yolları nelerdir? Düzenli ve temiz bir ev için ihtiyacımız olanları tek bir listede topluyor ve bu sırları veriyoruz. Hazırsak hadi başlayalım!

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1. 2 dakika kuralını uygularlar.

Eğer bir iş iki dakikadan az sürecekse, asla ertelenmez. Tezgaha bırakılan bir bardak, vestiyere asılmamış bir mont veya masanın üzerindeki reklam broşürleri... Bu küçük şeyleri anında ait oldukları yere koymak, haftalık büyük dağınıklıkların oluşmasını temelinden engeller.

2. Yatağı toplamadan evden çıkmazlar.

Sabah yataktan çıktıktan sonraki ilk 3 dakika, günün geri kalanındaki ev düzenini belirler. Yatak odasının merkezindeki o devasa alan toplu olduğunda, odanın geri kalanı biraz dağılsa bile gözünüze asla dağınık görünmez. Ayrıca akşam eve döndüğünüzde sizi düzenli bir yatağın karşılaması zihinsel bir rahatlık verir.

3. Getirdiğini geri götür prensibiyle yaşarlar.

Salona kahve içmeye giderken mutfaktan bir şey mi aldın? Dönüşte o boş kupayı mutfağa geri götürürler. Odadan odaya geçerken boş ellerle yürümek yerine, o alana ait olmayan bir eşyayı da yanlarında taşırlar. Böylece ev gün içinde kendi kendini toplamaya başlar.

4. Yüzeyleri her zaman boş bırakırlar.

Yemek masası, mutfak tezgahı, dresuar veya şifonyer üstleri... Düzenli evlerin sırrı bu yüzeyleri birer eşya depolama alanı olarak kullanmamaktır. Yüzeylerde ne kadar az obje durursa, ev o kadar ferah ve temiz görünür. Üstelik toz almak sadece birkaç saniye sürer.

5. Yatmadan önce 10 dakikalık reset rutinini uygularlar.

Gece uyumadan önce evi bir sonraki güne hazırlamak en büyük sırlardan biridir. Koltuk kırlentlerini düzeltmek, sehpa üzerindeki bardakları makineye dizmek ve ortalıktaki oyuncakları/kumandaları toplamak sadece 10 dakika sürer. Sabah tertemiz bir eve uyanmanın verdiği huzur ise paha biçilemezdir.

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6. Bir şey aldıklarında bir şeyi evden çıkarırlar.

Evin dolup taşmasını önlemek için eve giren bir kıyafet, bir kupa veya bir dekoratif obje gibi her yeni eşyada eskiyen veya artık kullanılmayan bir eşyayla vedalaşırlar. Böylece evdeki eşya popülasyonu her zaman kontrol altında kalır.

7. Evin her köşesinde çöp ve geri dönüşüm noktaları vardır.

Çöplerin birikmesinin en büyük sebebi çöp kutusunun uzak olmasıdır. Düzenli insanlar sadece mutfakta değil; çalışma odasında, yatak odasında ve banyoda küçük şık çöp kutuları bulundururlar. Böylece kağıtlar, ambalajlar veya pamuklar masaların üzerinde birikmez.

8. Kıyafetleri arafta bırakmazlar.

O meşhur giyilmiş ama kirli de olmayan kıyafet sandalyesi bu evlerde pek barınamaz. Bir kıyafet ya temizdir ve gardıroba asılır ya da kirlidir ve kirli sepetine atılır. Arada kalanlar içinse yatak odasında gizli bir askılık alanı ayırırlar ki görsel kirlilik oluşmasın.

9. Yemek pişirirken eş zamanlı olarak temizlik yaparlar.

Sos tenceresi ocakta kaynarken, kesme tahtasını ve bıçağı hemen yıkarlar. Yemek masaya oturduğunda tezgah çoktan silinmiş ve çöpler atılmıştır. Böylece yemek sonrası tek yapılması gereken tabakları makineye dizmektir.

10. Dikey depolama çözümlerini tercih ederler.

Çekmece içleri ve dolaplar kör noktalarla doludur. Düzenli evlerin sahipleri sepetler, şeffaf düzenleyici kutular ve raf içi standlar kullanarak her eşyaya net bir ev tanımlar. Eşyanın yeri belli olduğunda, onu ortalıkta bırakma ihtimaliniz düşer.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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