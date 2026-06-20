Evi Her Zaman Temiz ve Düzenli Olan İnsanların 10 Sırrı

O meşhur giyilmiş ama kirli de olmayan kıyafet sandalyesi bu evlerde pek barınamaz. Bir kıyafet ya temizdir ve gardıroba asılır ya da kirlidir ve kirli sepetine atılır. Arada kalanlar içinse yatak odasında gizli bir askılık alanı ayırırlar ki görsel kirlilik oluşmasın.