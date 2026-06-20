Evi Her Zaman Temiz ve Düzenli Olan İnsanların 10 Sırrı
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Evi her zaman temiz tutmanın yolları nelerdir? Düzenli ve temiz bir ev için ihtiyacımız olanları tek bir listede topluyor ve bu sırları veriyoruz. Hazırsak hadi başlayalım!
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1. 2 dakika kuralını uygularlar.
2. Yatağı toplamadan evden çıkmazlar.
3. Getirdiğini geri götür prensibiyle yaşarlar.
4. Yüzeyleri her zaman boş bırakırlar.
5. Yatmadan önce 10 dakikalık reset rutinini uygularlar.
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6. Bir şey aldıklarında bir şeyi evden çıkarırlar.
7. Evin her köşesinde çöp ve geri dönüşüm noktaları vardır.
8. Kıyafetleri arafta bırakmazlar.
9. Yemek pişirirken eş zamanlı olarak temizlik yaparlar.
10. Dikey depolama çözümlerini tercih ederler.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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