Ev Alırken Bankaya Fazladan Bir Ev Parası Ödememek İçin Hangi Krediyi Seçmelisiniz?

Giriş Notu: Konut Kredisi Faiz Oranları anlık olarak değişebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 10.06.2026

Ev alırken bir ev de bankaya almamak için faiz oranlarını dikkatli incelemek gerekiyor. Peki biz hangi krediyi seçmeliyiz? Sizler için inceledik.

Türkiye bankacılık sektöründe 120 aylık konut kredisi bağlamında QNB Türkiye ve diğer bankalar arasındaki tercih, tüketicinin finansal kaderini belirleyen en kritik adımlardan biridir. Tüketicinin yapacağı stratejik bir banka seçimi, on yıllık ödeme projeksiyonunda gizli maliyetleri elimine eden en güçlü silahtır