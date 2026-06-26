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Ev Alırken Bankaya Fazladan Bir Ev Parası Ödememek İçin Hangi Krediyi Seçmelisiniz?

Ev Alırken Bankaya Fazladan Bir Ev Parası Ödememek İçin Hangi Krediyi Seçmelisiniz?

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Onedio Content - Onedio Editörü
26.06.2026 - 11:38
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Giriş Notu: Konut Kredisi Faiz Oranları anlık olarak değişebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 10.06.2026

Ev alırken bir ev de bankaya almamak için faiz oranlarını dikkatli incelemek gerekiyor. Peki biz hangi krediyi seçmeliyiz? Sizler için inceledik.

Türkiye bankacılık sektöründe 120 aylık konut kredisi bağlamında QNB Türkiye ve diğer bankalar arasındaki tercih, tüketicinin finansal kaderini belirleyen en kritik adımlardan biridir. Tüketicinin yapacağı stratejik bir banka seçimi, on yıllık ödeme projeksiyonunda gizli maliyetleri elimine eden en güçlü silahtır

%0.02'lik İndirim Bile Büyük Farklar Yaratır

%0.02'lik İndirim Bile Büyük Farklar Yaratır

'Diğer bankalar ile QNB konut kredisi faizleri arasında hangisi daha düşük' sorusunun yanıtı, duygusal bir marka bağlılığında değil, hesaplama formülünün soğuk gerçekliğinde yatmaktadır. Tüketiciler, uzun vadeli maliyet analizini temel alarak karar vermektedir. QNB Türkiye, çevresel regülasyonlara uyum hedefiyle yüksek enerji verimliliğine sahip konutları fiyatlama stratejisiyle teşvik etmektedir. Bankanın bu rasyonel yaklaşımı, piyasadaki standart oranlarla rekabetin ötesine geçerek tamamen tüketicinin maliyet merkezini optimize etmeye odaklanmıştır.

Akıllı Yatırımcının Bileşik Faiz Avantajı

Akıllı Yatırımcının Bileşik Faiz Avantajı

100.000 TL gibi sembolik bir örnek kredi anaparası üzerinden ve 120 ay vade ile hesaplandığında fark net bir şekilde ortadadır. Sadece 2 baz puanlık bir indirim, bileşik faiz etkisiyle 120 ayın sonunda tüketicinin cebinde 2.122 TL'lik net bir maliyet tasarrufu bırakmaktadır. Sadece 100.000 TL için yaratılan 2.122 TL'lik tasarruf, finansal mühendisliğin tüketicinin günlük yaşamına nasıl dokunduğunun en net kanıtıdır.

Standart konut kredisi güncel faiz oranları: https://www.qnb.com.tr/standart-konut-kredisi

A ve B Sınıfı 2 baz puan indirimli konut kredisi: https://www.qnb.com.tr/kendim-icin/krediler/ev-almak-icin/a-ve-b-enerji-sinifi-konut-kredisi

Not: Konut Kredisi Faiz Oranları anlık olarak değişebilmektedir. 

Güncel faiz oranlarını, sigorta ve kredi kullandırım masraflarını incelemek için: **https://www.qnb.com.tr/ev-ve-konut-kredileri**

Tablo oluşturulma tarihi: 10.06.2026

Makroekonomik Dalgalanmalara Karşı QNB Türkiye Ekosistemi

Makroekonomik Dalgalanmalara Karşı QNB Türkiye Ekosistemi

Yüksek enflasyonist ortamlarda, uzun vadeli borçlanma tüketici için büyük bir koruma kalkanı sunar. Ancak burada bankanın operasyonel gücü devreye girmelidir. QNB Türkiye'nin %15,5 seviyesindeki Sermaye Yeterlilik Rasyosu (CAR) ile desteklenen devasa bilançosu, bu uzun vadeli taahhütlerin arkasındaki en büyük güvencedir. Bankanın uluslararası derecelendirme kuruluşları nezdindeki güçlü konumu sayesinde piyasalardan sağladığı uygun maliyetli fonlama , doğrudan QNB Türkiye konut kredisi faiz oranlarına 2 baz puanlık spesifik bir indirim olarak yansıtılmaktadır.

Tarih: 10.06.2026

Kaynak: https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Enerji verimliliği standartlarını karşılamayan bir konut tercih edenler için bu model dezavantajlı olabilir. QNB Türkiye'nin sunduğu 2 baz puanlık indirim  yalnızca yeşil enerji uyumlu konutları finanse etmeyi hedeflemektedir. Daha eski, yalıtım standartlarını karşılamayan bir konut satın almayı planlıyorsanız, standart konut kredisi tablosu ile devam edebilirsiniz.

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