Euro 2024 Bitti! Dönelim Kendi Ligimize

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bu savunma ile ilgili hiçbir şey basına yansımadı.

Bir diğer konu da UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan adayı Servet Yardımcı’nın bu konuda ne tür girişimler yaptığı? Bu konuda da basında hiçbir bilgi yer almadı.

Şimdi bu iki beyefendi resmen TFF Başkanlığı için adaylar. İkisinin de arkasında iktidar var. Cumhurbaşkanının, milli takım soyunma odasına Servet Yardımcı ile birlikte girmiş olması, aday olarak desteklendiği şeklinde yorumlandı. Büyükekşi ise bu resmin içine sonradan dahil olmayı başardı.

Siyaset futbolun içinde bu kadar yoğun bir şekilde yer aldığı müddetçe bir adım ileri gidemeyiz.

Bu iki adayın karşısına bir de eski Samsunspor başkanı İsmail Uyanık çıkmak istiyor. Gerekli imzaları toplayabilir mi bilemem. Toplayamazsa, gelecek dönem hiçbir futbol kulübünün şikâyet etme hakkı kalmaz.

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