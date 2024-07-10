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Euro 2024 Bitti! Dönelim Kendi Ligimize

etiket Euro 2024 Bitti! Dönelim Kendi Ligimize

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
10.07.2024 - 23:01

Euro 2024 bizim için bitti…

Bence, Montella’ya rağmen millilerimiz çok başarılı oldu. On altı yıl sonra çeyrek finale yükselmek az bir başarı değildir. Ancak Avrupa’nın önemli ülkelerini bir daha bu kadar zayıf yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Bu çocuklar doğru yönetilselerdi kesinlikle final oynayabilirlerdi.

Euro 2024 denilince aklıma gelecek ilk isimler; Mert Günok, Arda Güler, Lamine Yamal, Nico Williams ve Kylian Mbappe olacak.

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Merih krizi doğru yönetilemedi.

Merih krizi doğru yönetilemedi.

Bu konu büyütülmese, siyasi malzeme konusu yapılmasa muhtemelen Merih daha hafif bir ceza ile bu işten kurtulabilirdi.

Ama biz ne yaptık? Alman Büyükelçisi’ni Dış İşleri Bakanlığı’na çağırdık. Sosyal medyada büyük gürültü çıkardık. Siyasi partilerin büyük çoğunluğu Bozkurt işaretine sahip çıktı.

Avrupalıların mentalitesini yakından bilenlerdim. Uzun yıllar Nielsen Araştırma firmasının CEO’luğunu yaptım. Avrupalıya istediğini söyle, hatta küfret ama tehdit etme. Tehdit konusunda inanılmaz reaksiyonları var.

Biz ne yaptık? UEFA’yı tehdit ettik.

 Avrupalı tehdit karşısında tepkisiz kalmayı sevmez. Mutlaka karşı bir tavır geliştirir. Nitekim Merih’e iki maç ceza, bizim tehditlerimiz ve siyasilerin olayı büyütmesi sonucunda geldi. Şayet ceza vermeselerdi, Türklerin tehditleri işe yaradı, diye düşünüleceğinden çekindiler.

Bununla da kalmadı, hakemler son maçımızı oldukça yanlı yönettiler. Net bir kırmızı kartlık pozisyonu görmezden geldiler.

Benim bu konuda en çok merak ettiğim şey, TFF Başkanı Büyükekşi ve ekibinin UEFA’da nasıl bir savunma yaptığı?

Benim bu konuda en çok merak ettiğim şey, TFF Başkanı Büyükekşi ve ekibinin UEFA’da nasıl bir savunma yaptığı?

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bu savunma ile ilgili hiçbir şey basına yansımadı.

Bir diğer konu da UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan adayı Servet Yardımcı’nın bu konuda ne tür girişimler yaptığı? Bu konuda da basında hiçbir bilgi yer almadı.

Şimdi bu iki beyefendi resmen TFF Başkanlığı için adaylar. İkisinin de arkasında iktidar var. Cumhurbaşkanının, milli takım soyunma odasına Servet Yardımcı ile birlikte girmiş olması, aday olarak desteklendiği şeklinde yorumlandı. Büyükekşi ise bu resmin içine sonradan dahil olmayı başardı.

Siyaset futbolun içinde bu kadar yoğun bir şekilde yer aldığı müddetçe bir adım ileri gidemeyiz.

Bu iki adayın karşısına bir de eski Samsunspor başkanı İsmail Uyanık çıkmak istiyor. Gerekli imzaları toplayabilir mi bilemem. Toplayamazsa, gelecek dönem hiçbir futbol kulübünün şikâyet etme hakkı kalmaz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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