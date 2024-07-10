Euro 2024 Bitti! Dönelim Kendi Ligimize
Euro 2024 Bitti! Dönelim Kendi Ligimize
Euro 2024 bizim için bitti…
Bence, Montella’ya rağmen millilerimiz çok başarılı oldu. On altı yıl sonra çeyrek finale yükselmek az bir başarı değildir. Ancak Avrupa’nın önemli ülkelerini bir daha bu kadar zayıf yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Bu çocuklar doğru yönetilselerdi kesinlikle final oynayabilirlerdi.
Euro 2024 denilince aklıma gelecek ilk isimler; Mert Günok, Arda Güler, Lamine Yamal, Nico Williams ve Kylian Mbappe olacak.
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Merih krizi doğru yönetilemedi.
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Benim bu konuda en çok merak ettiğim şey, TFF Başkanı Büyükekşi ve ekibinin UEFA’da nasıl bir savunma yaptığı?
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