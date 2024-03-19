Etiyopya’da Banka Krizi: 40 Milyon Dolar Fazla Para Çekildi
Etiyopya’da Banka Krizi: 40 Milyon Dolar Fazla Para Çekildi
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Etiyopya’da faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük ticari bankası olan Etiyopya Ticaret Bankası’nda, hesap sahipleri ATM ve mobil uygulama üzerinden hesaplarındaki paradan çok daha fazlasını çekebileceğini keşfetti.
Bankanın sistemsel arızası kısa süre mesajlaşma uygulamalarında yayıldı ve özellikle öğrenciler ATM’ler uzun kuyruklar oluşturdu.
Bankanın başkanı Abe Sano, sadece 2 saat süren sistem sıkıntı nedeniyle çekilen paraların geri iade edilmesi çağrısında bulundu ve cezai bir işlem uygulanmayacağını söyledi.
82 yıl önce kurulan Etiyopya Ticaret Bankası’nda 38 milyondan fazla kişinin hesabının bulunduğu belirtiliyor.
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Bizde de 128 milyar dolar kayıplara karıştı hâlâ bulamadık 😇