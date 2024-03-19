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Etiyopya’da Banka Krizi: 40 Milyon Dolar Fazla Para Çekildi

Etiyopya’da Banka Krizi: 40 Milyon Dolar Fazla Para Çekildi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 09:36

Etiyopya’nın en köklü bankalarından Etiyopya Ticaret Bankası'ndaki sistem hatası sonrasında müşteriler, yaklaşık 40 milyon dolar fazla parayı hesaplarına çekti. Öğrencilerin keşfettiği ve yaklaşık 2 saat süren hata sebebiyle ATM önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

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Etiyopya’da faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük ticari bankası olan Etiyopya Ticaret Bankası’nda, hesap sahipleri ATM ve mobil uygulama üzerinden hesaplarındaki paradan çok daha fazlasını çekebileceğini keşfetti.

Etiyopya’da faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük ticari bankası olan Etiyopya Ticaret Bankası’nda, hesap sahipleri ATM ve mobil uygulama üzerinden hesaplarındaki paradan çok daha fazlasını çekebileceğini keşfetti.

Bankanın sistemsel arızası kısa süre mesajlaşma uygulamalarında yayıldı ve özellikle öğrenciler ATM’ler uzun kuyruklar oluşturdu.

Bankanın sistemsel arızası kısa süre mesajlaşma uygulamalarında yayıldı ve özellikle öğrenciler ATM’ler uzun kuyruklar oluşturdu.

Bankanın başkanı Abe Sano, sadece 2 saat süren sistem sıkıntı nedeniyle çekilen paraların geri iade edilmesi çağrısında bulundu ve cezai bir işlem uygulanmayacağını söyledi.

Bankanın başkanı Abe Sano, sadece 2 saat süren sistem sıkıntı nedeniyle çekilen paraların geri iade edilmesi çağrısında bulundu ve cezai bir işlem uygulanmayacağını söyledi.

82 yıl önce kurulan Etiyopya Ticaret Bankası’nda 38 milyondan fazla kişinin hesabının bulunduğu belirtiliyor.

82 yıl önce kurulan Etiyopya Ticaret Bankası’nda 38 milyondan fazla kişinin hesabının bulunduğu belirtiliyor.

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mamamia

Bizde de 128 milyar dolar kayıplara karıştı hâlâ bulamadık 😇