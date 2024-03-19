Etiyopya’da Banka Krizi: 40 Milyon Dolar Fazla Para Çekildi

Etiyopya’nın en köklü bankalarından Etiyopya Ticaret Bankası'ndaki sistem hatası sonrasında müşteriler, yaklaşık 40 milyon dolar fazla parayı hesaplarına çekti. Öğrencilerin keşfettiği ve yaklaşık 2 saat süren hata sebebiyle ATM önlerinde uzun kuyruklar oluştu.