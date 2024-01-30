Esra Erol'da Skandal Aşk! 42 Yaşındaki Adama Aşık Olup İmam Nikahıyla Evlenen 18 Yaşındaki Elif'in İsyanı
Esra Erol'da Skandal Aşk! 42 Yaşındaki Adama Aşık Olup İmam Nikahıyla Evlenen 18 Yaşındaki Elif'in İsyanı
Esra Erol'da programında her gün bambaşka hayatlara ve hikayelere tanık oluyoruz. Bu defa 18 yaşındaki Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı yayında 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını açıkladı. Elif'in iddialarına Hüseyin Başkaya bambaşka iddialarla yanıt verdi.
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Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında kabullenmekte zorlandığımız pek çok olaya tanık oluyoruz.
"Bunlar nasıl hayatlar?" diye şaşırdığımız olayların anlatıldığı programa bu kez 18 yaşındaki Elif babasıyla birlikte katıldı.
16 yaşındayken babasıyla birlikte açtığı canlı yayına, o zaman 40 yaşında olan Hüseyin Başkaya da katılmış. Elif ve babasının köyünden birisiyle ilişkisi olduğunu söyleyen Hüseyin, "Onu tanıyor musunuz?" diye konuya girmiş.
Hüseyin'in Elif'e dişlerini yaptırmak için yardımcı olmak istediğini ve yanına davet ettiğini, bu yüzden babasıyla birlikte İstanbul'a gittiklerini söyledi.
Anne-babasının hayrına evin dış cephesini yaptırmaya niyetlenmiş ama parasını ödemeden kaçmış kısacası... Gittikten sonra önce telefonlara cevap vermemiş ama sonra Elif'e ondan hoşlandığını, niyetinin ciddi olduğunu ve evlenmek istediğini söylemiş.
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"Ben dadılarla büyüdüm, sizin bu evinizde köpek bağlasanız durmaz" diyen Hüseyin, holding sahibi olduğunu iddia ederek aileye araba almış ve evle ilgili bazı yardımlarda bulunmuş.
Ancak araba aldığı sırada baba Nurettin'e imzalattığı senetler sayesinde, düğün arifesindeyken ayrıldığı Elif ve ailesinden tüm masraflarını geri istemiş.
Üstelik ayrılığın ardından Hüseyin, en başında yayına katılıp ilişkisi olduğunu söylediği kadınla evlenmiş!
Sonra Elif'in yeğeni trafik kazası geçirmiş ve Hüseyin bu bahaneyle yeniden iletişime geçmiş. Olaylar nasıl geliştiyse Hüseyin başkasıyla evliyken, bir de Elif ile dini nikahla evlenmiş!
Kandırıldığını söyleyen Elif'e karşılık Hüseyin ise aile tarafından dolandırıldığını iddia etti.
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