Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve Eşi, Yolsuzluk Yaptıkları Gerekçesiyle 14 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve Eşi, Yolsuzluk Yaptıkları Gerekçesiyle 14 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın davasında yeni gelişmeler yaşandı. İmran Han ve eşi Büşra Bibi 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 2022 görevden alındıktan sonra yolsuzluk suçlamasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Han, kendisine açılan davaların siyasi amaçlı olduğunu söylese de bir sonraki seçimlerde adaylığına yasaklama getirilmişti.
Devlet sırlarını ifşa etmekten de yargılanan İmran Han, son duruşmada eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile 10'ar yıl hapis cezası aldı.
İmran Han'ın 2018 yılında evlendiği eşi Büşra Bibi de yolsuzluk davasında yargılandı. Davada suçlu bulunan Bibi, geçmiş yıllarda aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklayamadığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Yediler adamın başını. Nerde ülkesini düşünen bir lider var amerika halkı içinden hainler türetip alaşağı ediyor. Rabbim yardımcısı olsun.
İktidardan düşünce malum kişinin sonu