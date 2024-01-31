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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve Eşi, Yolsuzluk Yaptıkları Gerekçesiyle 14 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve Eşi, Yolsuzluk Yaptıkları Gerekçesiyle 14 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
31.01.2024 - 13:02

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın davasında yeni gelişmeler yaşandı. İmran Han ve eşi Büşra Bibi 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 2022 görevden alındıktan sonra yolsuzluk suçlamasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 2022 görevden alındıktan sonra yolsuzluk suçlamasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Han, kendisine açılan davaların siyasi amaçlı olduğunu söylese de bir sonraki seçimlerde adaylığına yasaklama getirilmişti.

Han, kendisine açılan davaların siyasi amaçlı olduğunu söylese de bir sonraki seçimlerde adaylığına yasaklama getirilmişti.

Devlet sırlarını ifşa etmekten de yargılanan İmran Han, son duruşmada eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile 10'ar yıl hapis cezası aldı.

Devlet sırlarını ifşa etmekten de yargılanan İmran Han, son duruşmada eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile 10'ar yıl hapis cezası aldı.

10 yıl hapis cezasının ardından 10 yıl süreyle siyasetten men edilen İmran Han'a bir ek ceza daha verildi.

İmran Han'ın 2018 yılında evlendiği eşi Büşra Bibi de yolsuzluk davasında yargılandı. Davada suçlu bulunan Bibi, geçmiş yıllarda aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklayamadığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası aldı.

İmran Han'ın 2018 yılında evlendiği eşi Büşra Bibi de yolsuzluk davasında yargılandı. Davada suçlu bulunan Bibi, geçmiş yıllarda aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklayamadığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası aldı.

Aynı zamanda İmran Han da eşiyle birlikte 14 yıl hapis cezası aldı.

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Tony Soprano

Yediler adamın başını. Nerde ülkesini düşünen bir lider var amerika halkı içinden hainler türetip alaşağı ediyor. Rabbim yardımcısı olsun.

azattiq

İktidardan düşünce malum kişinin sonu