Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Eski Komando Katıldığı Programda Kan Donduran Köpek Balığı ve Aslan Saldırısını Anlattı

Eski Komando Katıldığı Programda Kan Donduran Köpek Balığı ve Aslan Saldırısını Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 15:44

Geçtiğimiz günlerde Joe Tati isimli eski bir CIA çalışanı komando, Discovery Channel'da uğradığı köpek balığı ve aslan saldırısını anlattı. Birçok kişinin kanını donduran o anlar ise gündem oldu.

Detaylar.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizleri eski CIA çalışanı komando Joe Tati ile tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı köpek balığı ve aslan saldırısını anlattı.

Sizleri eski CIA çalışanı komando Joe Tati ile tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı köpek balığı ve aslan saldırısını anlattı.

Discovery Channel'da anlatılan olayın detaylarına gelin beraber bakalım.👇

"Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'ndaydık, ben, bir kameraman ve bir ses teknisyeni," diye anlatıyor.

"Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'ndaydık, ben, bir kameraman ve bir ses teknisyeni," diye anlatıyor.

"Orada yatan iki dişi aslan gördük, kocamanlardı. Gece boyunca avlanıyorlardı. Karınlarının şişmiş olduğunu görebiliyordunuz."

"Orada yatan iki dişi aslan gördük, kocamanlardı. Gece boyunca avlanıyorlardı. Karınlarının şişmiş olduğunu görebiliyordunuz."

"Normalde hiç oralı olmazlar, sadece size bakarlar ve sonra tekrar uykuya dalarlar - ama bu sefer öyle olmadı. Doğrulup ayağa kalktığında arkasında iki yavru olduğunu gördüm. İşte o zaman işler karıştı."

"Normalde hiç oralı olmazlar, sadece size bakarlar ve sonra tekrar uykuya dalarlar - ama bu sefer öyle olmadı. Doğrulup ayağa kalktığında arkasında iki yavru olduğunu gördüm. İşte o zaman işler karıştı."

59 yaşındaki Joe, programa katılmadan önce büyük hayvan uzmanları tarafından bilgilendirilmiş ve asla kaçmaması konusunda uyarılmıştı. Bu yüzden aslan ona bakarken yerinde durdu.

"Yavaşça oradan uzaklaştık," diye hatırlıyor Joe. "Ondan sonra titremeye başladım, inanılmaz derecede korkutucuydu. Hiç şansınız olmayan bir yırtıcıdan bahsediyoruz. İstese hepimizi öldürebilirdi."

"Yavaşça oradan uzaklaştık," diye hatırlıyor Joe. "Ondan sonra titremeye başladım, inanılmaz derecede korkutucuydu. Hiç şansınız olmayan bir yırtıcıdan bahsediyoruz. İstese hepimizi öldürebilirdi."

Joe, bu olayın diğer yaşadıklarının yanında hiçbir şey kaldığını da söylemeden edemiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Discovery Channel'daki programının 'Köpekbalığı Haftası'na denk gelen özel bir bölümünü çekerken, balıklardan adeta biriyle yüz yüze geldi.

Discovery Channel'daki programının 'Köpekbalığı Haftası'na denk gelen özel bir bölümünü çekerken, balıklardan adeta biriyle yüz yüze geldi.

"Sudaydım ve yapımcılar 'köpekbalıkları nerede?' diye soruyorlardı. Bir adadan diğerine yüzüyorduk, oldukça uzun bir mesafeydi. Maskelerimiz takılıydı ve benim elimde bir kürek vardı, bakıyordum ve dipte köpekbalıklarını görebiliyordum..."

"Sudaydım ve yapımcılar 'köpekbalıkları nerede?' diye soruyorlardı. Bir adadan diğerine yüzüyorduk, oldukça uzun bir mesafeydi. Maskelerimiz takılıydı ve benim elimde bir kürek vardı, bakıyordum ve dipte köpekbalıklarını görebiliyordum..."

Ancak çekimlerini renklendirmek için film ekibinden biri köpekbalıklarını yüzeye çekmek amacıyla suya büyük miktarda balık bağırsağı atmaya karar verdi. "Suya bir sürü balık bağırsağı attılar çünkü köpekbalıklarını bize yaklaştırmak istiyorlardı," diye devam etti.

Ancak çekimlerini renklendirmek için film ekibinden biri köpekbalıklarını yüzeye çekmek amacıyla suya büyük miktarda balık bağırsağı atmaya karar verdi. "Suya bir sürü balık bağırsağı attılar çünkü köpekbalıklarını bize yaklaştırmak istiyorlardı," diye devam etti.

Ancak çekimlerini 'renklendirmek' için film ekibinden biri köpekbalıklarını yüzeye çekmek amacıyla suya büyük miktarda balık bağırsağı atmaya karar verdi. "Suya bir sürü balık bağırsağı attılar çünkü köpekbalıklarını bize yaklaştırmak istiyorlardı," diye devam etti.

Ancak çekimlerini 'renklendirmek' için film ekibinden biri köpekbalıklarını yüzeye çekmek amacıyla suya büyük miktarda balık bağırsağı atmaya karar verdi. "Suya bir sürü balık bağırsağı attılar çünkü köpekbalıklarını bize yaklaştırmak istiyorlardı," diye devam etti.

"Maskemi takmıştım ve suyun altına baktım ve ilk başta hiçbir şey göremedim. Sonra aniden küçük gri bir nokta gördüm, yaklaşık 14 metrelik bir kaplan köpekbalığı bana doğru geliyordu."

"Maskemi takmıştım ve suyun altına baktım ve ilk başta hiçbir şey göremedim. Sonra aniden küçük gri bir nokta gördüm, yaklaşık 14 metrelik bir kaplan köpekbalığı bana doğru geliyordu."

Joe, film ekibinin düşüncesizliğinin kendisi için bir 'anlaşma ihlali' olduğunu ve kısa süre sonra programdan ayrıldığını söylüyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?