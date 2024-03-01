Eski Komando Katıldığı Programda Kan Donduran Köpek Balığı ve Aslan Saldırısını Anlattı
Eski Komando Katıldığı Programda Kan Donduran Köpek Balığı ve Aslan Saldırısını Anlattı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
Geçtiğimiz günlerde Joe Tati isimli eski bir CIA çalışanı komando, Discovery Channel'da uğradığı köpek balığı ve aslan saldırısını anlattı. Birçok kişinin kanını donduran o anlar ise gündem oldu.
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Sizleri eski CIA çalışanı komando Joe Tati ile tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı köpek balığı ve aslan saldırısını anlattı.
"Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'ndaydık, ben, bir kameraman ve bir ses teknisyeni," diye anlatıyor.
"Orada yatan iki dişi aslan gördük, kocamanlardı. Gece boyunca avlanıyorlardı. Karınlarının şişmiş olduğunu görebiliyordunuz."
"Normalde hiç oralı olmazlar, sadece size bakarlar ve sonra tekrar uykuya dalarlar - ama bu sefer öyle olmadı. Doğrulup ayağa kalktığında arkasında iki yavru olduğunu gördüm. İşte o zaman işler karıştı."
"Yavaşça oradan uzaklaştık," diye hatırlıyor Joe. "Ondan sonra titremeye başladım, inanılmaz derecede korkutucuydu. Hiç şansınız olmayan bir yırtıcıdan bahsediyoruz. İstese hepimizi öldürebilirdi."
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Discovery Channel'daki programının 'Köpekbalığı Haftası'na denk gelen özel bir bölümünü çekerken, balıklardan adeta biriyle yüz yüze geldi.
"Sudaydım ve yapımcılar 'köpekbalıkları nerede?' diye soruyorlardı. Bir adadan diğerine yüzüyorduk, oldukça uzun bir mesafeydi. Maskelerimiz takılıydı ve benim elimde bir kürek vardı, bakıyordum ve dipte köpekbalıklarını görebiliyordum..."
Ancak çekimlerini renklendirmek için film ekibinden biri köpekbalıklarını yüzeye çekmek amacıyla suya büyük miktarda balık bağırsağı atmaya karar verdi. "Suya bir sürü balık bağırsağı attılar çünkü köpekbalıklarını bize yaklaştırmak istiyorlardı," diye devam etti.
Ancak çekimlerini 'renklendirmek' için film ekibinden biri köpekbalıklarını yüzeye çekmek amacıyla suya büyük miktarda balık bağırsağı atmaya karar verdi. "Suya bir sürü balık bağırsağı attılar çünkü köpekbalıklarını bize yaklaştırmak istiyorlardı," diye devam etti.
"Maskemi takmıştım ve suyun altına baktım ve ilk başta hiçbir şey göremedim. Sonra aniden küçük gri bir nokta gördüm, yaklaşık 14 metrelik bir kaplan köpekbalığı bana doğru geliyordu."
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