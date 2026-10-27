Eski Eşine İnat 1,4 Metrelik Ev Yaptırdı: 100 Yıl Sonra Servet Değerine Satıldı

Seattle'ın tarihi Montlake semtindeki bu küçük ev, yerel halk arasında 'Montlake inat evi' diye biliniyor. Kulaktan kulağa yayılan hikayeye göre evi yaptıran kadın, daha önce eşiyle birlikte hemen yandaki evde yaşıyordu. Çift ayrılınca büyük ev kocada kaldı, kadına ise boşanma anlaşmasıyla evin önündeki yaklaşık 287 metrekarelik dar bir arsa düştü.

Kadın bu arsaya, eski eşinin ön bahçeden gördüğü manzarayı kapatacak ince uzun bir ev yaptırdı. Evin 2019'dan bu yana sahibi olan Emily Cangie, 2023'te YouTuber Kirsten Dirksen'e verdiği ev turunda o dönem kadınların ABD'de kendi adlarına kredi çekmekte zorlandığını, bu yüzden kadının başka bir ev alamadığını anlattı.

Hikayenin bir de farklı anlatımı var. Bu rivayete göre evi, arsası için komşusundan 'hakaret sayılacak kadar düşük' bir teklif alan bir arazi sahibi, intikam almak için yaptırdı. Hangisi doğru olursa olsun, ev bir asırdır Seattle'ın en bilinen yapılarından biri olmayı sürdürüyor.