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Eski Eşine İnat 1,4 Metrelik Ev Yaptırdı: 100 Yıl Sonra Servet Değerine Satıldı

Eski Eşine İnat 1,4 Metrelik Ev Yaptırdı: 100 Yıl Sonra Servet Değerine Satıldı

Boşanma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:16
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ABD'nin Seattle kentindeki bir ev, en dar yerinde yalnızca 1,4 metre genişliğiyle yıllardır şehrin en çok konuşulan yapıları arasında. Anlatılan hikayeye göre ev 1925'te boşanan bir kadın tarafından, eski eşinin bahçe manzarasını kapatmak için yaptırıldı. Yukarıdan bakınca dilim peyniri andıran ev, 100. yaşında satışa çıktı ve kısa sürede yeni sahibini buldu.

Kaynak: Fox 13 Seattle

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Kadına boşanmada evin önündeki küçük bir arsa kaldı

Kadına boşanmada evin önündeki küçük bir arsa kaldı

Seattle'ın tarihi Montlake semtindeki bu küçük ev, yerel halk arasında 'Montlake inat evi' diye biliniyor. Kulaktan kulağa yayılan hikayeye göre evi yaptıran kadın, daha önce eşiyle birlikte hemen yandaki evde yaşıyordu. Çift ayrılınca büyük ev kocada kaldı, kadına ise boşanma anlaşmasıyla evin önündeki yaklaşık 287 metrekarelik dar bir arsa düştü.

Kadın bu arsaya, eski eşinin ön bahçeden gördüğü manzarayı kapatacak ince uzun bir ev yaptırdı. Evin 2019'dan bu yana sahibi olan Emily Cangie, 2023'te YouTuber Kirsten Dirksen'e verdiği ev turunda o dönem kadınların ABD'de kendi adlarına kredi çekmekte zorlandığını, bu yüzden kadının başka bir ev alamadığını anlattı.

Hikayenin bir de farklı anlatımı var. Bu rivayete göre evi, arsası için komşusundan 'hakaret sayılacak kadar düşük' bir teklif alan bir arazi sahibi, intikam almak için yaptırdı. Hangisi doğru olursa olsun, ev bir asırdır Seattle'ın en bilinen yapılarından biri olmayı sürdürüyor.

Evin en geniş yeri 4,5 metre, en dar yeri 1,4 metre

Evin en geniş yeri 4,5 metre, en dar yeri 1,4 metre

Evi bu kadar ilgi çekici yapan şey, kama gibi daralan biçimi. Bir ucu yaklaşık 4,5 metre genişliğindeyken öbür ucu 1,4 metreye kadar iniyor. Yani evin en dar yeri, küçük bir otomobilin genişliğinden bile az.

İspanyol tarzı cephesiyle dikkat çeken iki katlı evde toplam yaklaşık 80 metrekare yaşam alanı var. Kayıtlara göre ilk kez 1983'te 50 bin dolara satılan ev, son yıllarda elden geçirildi. Eskiden sarı olan dış cephe mavi-gri bir renge boyandı, çatı ve mutfak yenilendi. Fox 13'ün aktardığına göre evin içinde iki katı birbirine bağlayan bir merdiven yok, katlar arasında geçmek için dışarı çıkıp öbür girişi kullanmak gerekiyor.

Ev sahibi evini "küçük dilim peynirim" diye anlatıyor

Ev sahibi evini "küçük dilim peynirim" diye anlatıyor

Üst katta oturma odası, gün ışığı alan bir yatak odası, banyo ve dar bir koridorun ucundaki mutfak bulunuyor. Cangie, evin garip açılarının en çok banyoda hissedildiğini söyleyip 'New York'taki banyoları hatırlatıyor' diye espri yaptı.

Evine 'küçük dilim peynirim' diyen Cangie, taşınmadan önce akvaryumda yaşıyormuş gibi hissetmekten korktuğunu, ancak dar odaların boğucu değil sıcacık geldiğini anlattı. Cangie'ye göre ev bu yönüyle New York'un üçgen biçimli ünlü Flatiron binasına benziyor. Yıllar içinde pek çok kez el değiştirse de hiçbir sahibi evin planına dokunmamış, bugün görülen hali 1925'teki ilk halinin aynısı.

Alt kattaki bağımsız bölüm ayrı bir daire gibi kullanılabiliyor

Alt kattaki bağımsız bölüm ayrı bir daire gibi kullanılabiliyor

Alt katta ayrı girişi olan bir aile salonu, yatak odası, çamaşır odası ve banyo yer alıyor. Satış ilanında bu bölümün misafirler için kullanılabileceği ya da kısa dönem kiraya verilebileceği belirtildi.

Realtor.com'un haberine göre ev, inşa edilişinin 100. yılında 799 bin dolarlık fiyatla satışa çıkarıldı. Fox 13'e göre ise ev iki ay içinde, istenen fiyatın biraz altında, 745 bin dolara (yaklaşık 36 milyon TL) yeni sahibini buldu. Bir asır önce eski eşe inat yapıldığı anlatılan dar ev, böylece servet değerinde bir fiyata el değiştirmiş oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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