Eski Eşine İnat 1,4 Metrelik Ev Yaptırdı: 100 Yıl Sonra Servet Değerine Satıldı
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ABD'nin Seattle kentindeki bir ev, en dar yerinde yalnızca 1,4 metre genişliğiyle yıllardır şehrin en çok konuşulan yapıları arasında. Anlatılan hikayeye göre ev 1925'te boşanan bir kadın tarafından, eski eşinin bahçe manzarasını kapatmak için yaptırıldı. Yukarıdan bakınca dilim peyniri andıran ev, 100. yaşında satışa çıktı ve kısa sürede yeni sahibini buldu.
Kaynak: Fox 13 Seattle
Kadına boşanmada evin önündeki küçük bir arsa kaldı
Evin en geniş yeri 4,5 metre, en dar yeri 1,4 metre
Ev sahibi evini "küçük dilim peynirim" diye anlatıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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